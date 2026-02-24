Los sindicatos denuncian que la situación en el Hospital de Baza sigue siendo crítica

Las recientes declaraciones del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, asegurando que el Hospital de Baza ha experimentado mejoras significativas con la incorporación de nuevas plazas ... y unidades especializadas, han generado un «rechazo contundente por parte de sindicatos y profesionales sanitarios».

Desde UGT y CCOO del Hospital de Baza se denuncia la «desfachatez» del consejero al afirmar en su comparecencia parlamentaria de la semana pasada «una serie de mentiras», aseguran, como la supuesta creación de una nueva unidad de gestión. Según los sindicatos, lo que existen son «unidades sin gestión, como el médico del trabajo, y otras con deficiencia de especialistas, incluyendo otorrinolaringología, radiodiagnóstico, urología y cardiología, muchas veces por decisiones de la gerencia que han permitido que los profesionales se trasladen a otros hospitales pese a tener plaza en Baza».

Además, critican la cifra de plazas anunciadas: 32 profesionales de 17 categorías distintas, «que no corresponden exclusivamente al Hospital de Baza y que surgen para cubrir carencias derivadas de la pandemia, y no representan un incremento real de recursos». También lamentan que el consejero «no haya mencionado la falta de un servicio de traslado de críticos del 061, que sí existe en otros hospitales como el de Motril, dejando desatendida a la población en casos graves».

Aunque Sanz destaca un aumento de efectivos de 721 a 775, los sindicatos y profesionales señalan que «la percepción real es de déficit de especialistas, con áreas críticas desatendidas y sin cobertura adecuada para la demanda asistencial».

«La ausencia de un servicio de traslado de críticos del 061 deja al Hospital de Baza en desventaja respecto a otros centros, poniendo en riesgo la atención de pacientes en situaciones graves y limitando la capacidad de respuesta ante emergencias complejas», aseguran en un comunicado.