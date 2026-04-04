Sesenta años de sones y devoción de la Banda de la Expiración de Huéscar

La Banda de Tambores y Cornetas del Santísimo Cristo de la Expiración alcanza en 2026 sus seis décadas de existencia, consolidada como un referente de ... la música cofrade en Andalucía oriental. Fundada en 1966 por la Junta de Gobierno de Jesús García Ruiz, la formación nació con una estética militar inspiradas en las formaciones de la OJE y la Cruz Roja que actuaban en la zona en aquellos años y lo hizo bajo la guía de Vicente Guerrero y Eliseo Martínez.

Desde sus inicios, la banda ha estado siempre al servicio de los Sagrados Titulares de la cofradía, acompañando con sus sones al Santísimo Cristo de la Expiración y a María Santísima en sus estaciones de penitencia y actos solemnes

Su evolución musical vivió un punto de inflexión en los años noventa con la dirección de José Fuentes, Eduardo Sánchez y Juanfra García, estilo que fue posteriormente perfeccionado por José Manuel Roldán, Agustín Gallego y José Javier Botía. Junto a formaciones históricas como la Centuria Romana de la Macarena o los Bomberos de Málaga, se sitúa entre las más antiguas de su estilo en la Andalucía.

Más allá de la técnica, la banda destaca por su valor social y humano en Huéscar, siendo escuela de valores para cientos de jóvenes. Además, ha sido pionera en igualdad al ser la primera de su género en admitir mujeres y contar con una directora, Celia Lozano Valero. Tras el desafío del COVID, Juan Antonio Gallardo e Iván León han liderado la actual etapa de recuperación y calidad musical.

El programa del 60 aniversario tuvo su momento cumbre el pasado 7 de febrero con un certamen que reunió a seis bandas de diversas provincias, refrendando el orgullo de la ciudad por su formación. Hoy, la banda mira al futuro con nuevas generaciones listas para seguir escribiendo, nota a nota, la historia de una tradición que es ya el latido de su pueblo.