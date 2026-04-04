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Banda de Tambores y Cornetas del Santisimo Cristo de la Expiración de Huéscar IDEAL

Sesenta años de sones y devoción de la Banda de la Expiración de Huéscar

Más allá de la técnica, la banda destaca por su valor social y humano en Huéscar, siendo escuela de valores para cientos de jóvenes

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Sábado, 4 de abril 2026, 11:54

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La Banda de Tambores y Cornetas del Santísimo Cristo de la Expiración alcanza en 2026 sus seis décadas de existencia, consolidada como un referente de ... la música cofrade en Andalucía oriental. Fundada en 1966 por la Junta de Gobierno de Jesús García Ruiz, la formación nació con una estética militar inspiradas en las formaciones de la OJE y la Cruz Roja que actuaban en la zona en aquellos años y lo hizo bajo la guía de Vicente Guerrero y Eliseo Martínez.

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