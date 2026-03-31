La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo cumple 25 años

El Palacio de Condes de Gabia acoge la presentación de la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, una de las manifestaciones culturales y patrimoniales ... más singulares de la provincia, que este año celebra su XXV edición, desde que fue ideada y puesta en marcha por Antonio V. Víctor Martínez. Se trata del drama de la Pasión, Muerte y Resurrección según el evangelio de San Mateo.

El acto de presentación ha contado con la participación de la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, la alcaldesa del municipio, Carmen Rocío Martínez, y el director de escena, Pablo Carazo.

La representación, que se desarrolla cada año el Jueves y el Viernes Santo, a partir de las 17:00 horas, convierte a todo el municipio en un gran escenario al aire libre y destaca por su valor artístico, su realismo y la implicación vecinal.

Caracuel destaca que «desde la Diputación, participamos desde el inicio de esta celebración impulsando la interpretación, la escenografía, la dirección o con el apoyo de los recursos técnicos que se despliegan en ese día, todo ello lo hacemos a través de la Concertación. Este nivel de implicación es, sin duda, lo que hace que esta Semana Santa Viviente sea única y que trascienda más allá de lo local y también más allá de estas fechas.»

Además, la diputada subraya el carácter participativo de esta tradición, indicando que «todo un pueblo se vuelca en esta actividad, ya que vecinos y vecinas de todas las edades participan, colaboran para dar vida a cada escena, convirtiendo esta celebración en un proyecto que nace desde la propia población y que se trabaja durante todo el año».

Por su parte, la alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Rocío Martínez, señala que «todas las escenas van acompañadas de las mejores bandas sonoras que existen, haciendo aún más real y humana esta fabulosa representación. Los escenarios son de gran impacto visual, sobre toda la Loma, donde se realiza la crucifixión de Jesús, lugar centenario que acoge cada año a más de 5000 visitantes. En la actualidad participamos más de 600 actores y año tras año hemos ido actualizando vestuarios, sonido y escenografía. También queremos innovar en cuanto a lo que es la trayectoria de la representación».

A lo largo de estos días, vecinos y visitantes pueden vivir escenas tan representativas como la Entrada Triunfal en Jerusalén del pasado Domingo de Ramos, donde el municipio se transforma por completo, y las representaciones del Jueves y Viernes Santo, con un impresionante drama de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Todo ello, conforma un espectáculo lleno de emoción, calidad artística y fidelidad histórica que atrae cada año a numerosos visitantes. A esta programación se suma el mercado romano, que completa una experiencia cultural y turística única.