Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Camino del Gólgota Foto de archivo IDEAL

La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo cumple 25 años

Esta manifestación cultural y patrimonial es una de las más singulares de la provincia y representa el drama de la Pasión, Muerte y Resurrección según el evangelio de San Mateo.

JOSÉ UTRERA

CUEVAS DEL CAMPO

Martes, 31 de marzo 2026, 13:11

Comenta

El Palacio de Condes de Gabia acoge la presentación de la Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo, una de las manifestaciones culturales y patrimoniales ... más singulares de la provincia, que este año celebra su XXV edición, desde que fue ideada y puesta en marcha por Antonio V. Víctor Martínez. Se trata del drama de la Pasión, Muerte y Resurrección según el evangelio de San Mateo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La comida de Juanma Moreno en el Bar Rincón del Cofrade, templo de la Semana Santa granadina
  2. 2 Una explosión en un hotel de Almuñécar deja un herido y obliga a evacuar a 40 personas del edificio
  3. 3 Adiós a Manuel Osuna, fundador del Kudamm y uno de los referentes de la gastronomía granadina
  4. 4 Juanma Moreno inicia en el Zaidín su jornada cofrade granadina y luego visita San Agustín
  5. 5 Un camión pierde el control, se salta la mediana y choca contra un turismo y un autobús en la A-92 en Láchar
  6. 6 Los granadinos que revolucionan la construcción
  7. 7

    El móvil de Avilés: «Hay muchos compañeros implicados, que tengan cuidado»
  8. 8 Un corte programado de luz afecta este martes a más de treinta calles del Albaicín
  9. 9 Horarios y recorridos de todas las procesiones el Martes Santo en Granada
  10. 10 Un camión pierde el control, se salta la mediana y choca contra un turismo y un autobús en la A-92 en Láchar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo cumple 25 años

La Semana Santa Viviente de Cuevas del Campo cumple 25 años