La segunda charla del 50 aniversario del PSOE refleja el socialismo en las comarcas de Baza y Huéscar

«La Agrupación Local del PSOE de Baza celebró con gran éxito la segunda charla conmemorativa del 50 aniversario de su refundación, un encuentro que ... reunió a numerosos militantes, simpatizantes y amigos del socialismo bastetano y comarcal, llenando de entusiasmo y compañerismo la jornada.

Bajo el título «Implantación del PSOE en las Comarcas de Baza y Huéscar», la charla-coloquio contó con una amplia representación de las agrupaciones locales de ambas comarcas. La mesa, coordinada por Diego Hurtado, reunió las voces y experiencias de Abelardo Vico (Freila), Antonio Martínez Caler (Caniles), José García Giralte (Huéscar) y Jesús Raya (Castilléjar). Por motivos familiares, Ángel Martínez (Cúllar) no pudo asistir, aunque trasladó su saludo a los presentes.

Durante el coloquio, los participantes recordaron los primeros pasos del PSOE en las comarcas de Baza y Huéscar, resaltando el papel decisivo de la Agrupación bastetana en la consolidación del partido en la zona. Las intervenciones ofrecieron un emotivo recorrido por la historia socialista comarcal, destacando los valores de compromiso, igualdad y justicia social que han guiado su labor durante cinco décadas.

El PSOE ha mantenido siempre un firme compromiso con las comarcas de Baza y Huéscar, apostando por un modelo político y social compartido y diseñado colectivamente por todas las agrupaciones de nuestro ámbito territorial. Este trabajo conjunto ha otorgado históricamente al socialismo bastetano y comarcal un peso específico dentro del ámbito provincial, una influencia que sigue vigente gracias a la cohesión, la constancia y la visión compartida sobre su presente y futuro».