Participantes en la segunda charla organizada por el PSOE de Baza en su 50 aniversario IDEAL

La segunda charla del 50 aniversario del PSOE refleja el socialismo en las comarcas de Baza y Huéscar

Todos los participantes en la charla-coloquio han sido un referente en cada uno de sus municipios

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

«La Agrupación Local del PSOE de Baza celebró con gran éxito la segunda charla conmemorativa del 50 aniversario de su refundación, un encuentro que ... reunió a numerosos militantes, simpatizantes y amigos del socialismo bastetano y comarcal, llenando de entusiasmo y compañerismo la jornada.

