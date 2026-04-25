El SAS reincide en el cambio de ambulancia en carretera para pacientes críticos

El sistema sanitario público andaluz vuelve a ser obketo de debate tras la repetición de una práctica que ya fue duramente criticada hace unos meses: ... el cambio de ambulancia en plena carretera a pacientes críticos durante traslados interhospitalarios. El último episodio denunciado por el sindicato UGT, ocurrido este pasado viernes al mediodía en una gasolinera del Área de Servicio de Guadix en la A-92, «evidencia que los problemas estructurales denunciados entonces no solo persisten, sino que siguen afectando directamente a la dignidad y seguridad de los pacientes».

El caso es «especialmente grave» por el perfil del afectado: un paciente septuagenario que había sufrido un infarto y que debía ser trasladado desde el Hospital de Baza a Granada. Según denuncias sindicales, «el enfermo fue obligado a cambiar de vehículo sanitario en mitad del trayecto, una operación que, aunque pueda estar protocolizada en determinadas circunstancias, resulta difícilmente justificable en condiciones de urgencia vital. La escena, más propia de un sistema sanitario tensionado que de uno plenamente operativo, vuelve a poner en cuestión la planificación del servicio», señalan.

Para UGT, «lejos de tratarse de un incidente aislado, lo sucedido revela un fallo organizativo persistente». La raíz del problema es la ausencia de un equipo terrestre del 061 que funcione de manera ininterrumpida durante las 24 horas. La Junta de Andalucía anunció recientemente la incorporación de un nuevo equipo, pero su operatividad limitada —solo en horario nocturno— «ha demostrado ser claramente insuficiente», aseguran desde el sindicato. «Cuando coinciden factores como la inactividad del helicóptero sanitario y la falta de cobertura del 061 en horario diurno, el sistema recurre a soluciones improvisadas», apuntan.

En este contexto, el traslado recae en las ambulancias de Urgencias de Atención Primaria, diseñadas para responder a emergencias en domicilios y vía pública dentro de una amplia área geográfica. Esto implica que, al asumir traslados de larga distancia, dejan desatendidos a otros posibles pacientes. Es decir, el problema no solo afecta a quien es trasladado, sino que compromete la cobertura sanitaria de toda una comarca.

Desde la administración autonómica se ha defendido en reiteradas ocasiones que existe un plan de actuación para garantizar los traslados interhospitalarios, apoyado por medios terrestres y aéreos.

Según señalan desde el sindicato, el debate adquiere una dimensión ética. «El traslado de un paciente crítico no debería depender de la disponibilidad parcial de recursos ni resolverse con soluciones intermedias que comprometan su estabilidad. La reiteración de estos episodios sugiere que no se trata de un fallo puntual, sino de una deficiente planificación sanitaria en territorios alejados de los grandes núcleos urbanos», precisan fuentes sindicales del Área Sanitaria Nordeste de Granada.