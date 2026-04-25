Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trasvase de un paciente critico en un area de servicio de Guadix IDEAL

El SAS reincide en el cambio de ambulancia en carretera para pacientes críticos

La falta de un servicio 24 horas del 061 obliga a repetir prácticas denunciadas, dejando además desatendida la atención urgente en amplias zonas del norte de Granada

JOSÉ UTRERA

BAZA

Sábado, 25 de abril 2026, 12:15

Comenta

El sistema sanitario público andaluz vuelve a ser obketo de debate tras la repetición de una práctica que ya fue duramente criticada hace unos meses: ... el cambio de ambulancia en plena carretera a pacientes críticos durante traslados interhospitalarios. El último episodio denunciado por el sindicato UGT, ocurrido este pasado viernes al mediodía en una gasolinera del Área de Servicio de Guadix en la A-92, «evidencia que los problemas estructurales denunciados entonces no solo persisten, sino que siguen afectando directamente a la dignidad y seguridad de los pacientes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La pescadería de Mercadona cambia para siempre: así es el nuevo modelo de la cadena
  2. 2 Un terremoto de magnitud 3.5 hace temblar buena parte de la provincia de Granada
  3. 3 Cae la casa de la droga en Granada: una pareja vendía marihuana, hachís, éxtasis, cristal y MDMA
  4. 4 El bulo del secuestro a una menor en Huétor Vega acaba con un detenido por quemar un coche
  5. 5 Las horas clave de la DANA en Granada: municipios más afectados por la lluvia y las tormentas
  6. 6

    La secuencia del ataque a la Policía Nacional en Norte: «Quitaos el uniforme, que os reviento»
  7. 7 Gran descubrimiento: el medicamento contra la hipertensión que es eficaz contra las superbacterias
  8. 8 La lluvia obliga a cancelar este viernes la Noche en Blanco en Granada
  9. 9 Cuatro horas, 20 profesionales y dos rescates en el Paseo del Salón
  10. 10 La lista de los bares de Granada que tendrán una placa de Cervezas Alhambra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SAS reincide en el cambio de ambulancia en carretera para pacientes críticos

El SAS reincide en el cambio de ambulancia en carretera para pacientes críticos