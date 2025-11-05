Sanidad impulsa en Baza una campaña para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención ... a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), pone en marcha la campaña «Conduce tu futuro», una acción de sensibilización dirigida a jóvenes andaluces que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

La iniciativa se desarrolla entre el 5 y el 14 de noviembre en centros educativos de las ocho provincias y reúne a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. El primero de los eventos se ha celebrado en la provincia de Granada, en el IES Pedro Jiménez Montoya en Baza este miercoles, con la participación de representantes del Ayuntamiento local, la Delegación Territorial de Sanidad y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la provincia.

A través de un circuito interactivo con cuatro estaciones ubicado en el pabellón municipal de deportes, los participantes a este evento podrán conocer las causas más frecuentes de los accidentes, observar cómo actúan los equipos de emergencia, aprender maniobras básicas de asistencia y comprender las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro.

En esta actividad colaboran enfermeras referentes de centros educativos (ERCE), profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que muestran el proceso completo de atención tras un accidente.

Al final, el evento culmina con un momento especialmente emotivo: el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que comparte su experiencia vital con los jóvenes para transmitir un mensaje directo y real sobre la prevención y la responsabilidad.

El delegado territorial de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, subraya que «Conduce tu Futuro» es una iniciativa que combina educación y prevención y que llega directamente a jóvenes andaluces. «La siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte en edades tempranas, y por eso es esencial implicarles desde la experiencia, para que comprendan que cada decisión al volante tiene consecuencias reales.»

Asimismo, la delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, destaca y agradece la implicación de todas las entidades y profesionales participantes: «Esta actividad no sería posible sin la colaboración de los equipos del 061, Bomberos, Policía Local, personal sanitario, docentes y, por supuesto, del Ayuntamiento de Baza. Todos compartimos un mismo objetivo: salvar vidas desde la conciencia y la responsabilidad.»

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (Informe 2024), los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. El pasado año fallecieron en España 244 jóvenes menores de 30 años y más de 1.000 resultaron heridos graves. En Andalucía, el 31% de los fallecidos en carretera pertenecía a este grupo de edad.

«Conduce tu futuro» se enmarca dentro de las acciones del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad (PIAAC), que persigue reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El proyecto incluye, además, programas de formación avanzada en simulación clínica para profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrados en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias refuerza su compromiso con la seguridad vial y la educación en valores preventivos, impulsando una reflexión necesaria entre los más jóvenes: cada gesto responsable al volante puede salvar una vida.