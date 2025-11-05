Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Delegados de la Junta durante la actividad celebrada en el pabellón de Deportes de Baza IDEAL

Sanidad impulsa en Baza una campaña para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable

La iniciativa «Conduce tu futuro» reúne a estudiantes del IES Pedro Jiménez Montoya para promover la prevención de accidentes de tráfico

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención ... a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), pone en marcha la campaña «Conduce tu futuro», una acción de sensibilización dirigida a jóvenes andaluces que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  5. 5 Retiran del mercado un medicamento para la hipertensión por la presencia de una sustancia cancerígena
  6. 6

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  9. 9 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  10. 10 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sanidad impulsa en Baza una campaña para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable

Sanidad impulsa en Baza una campaña para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable