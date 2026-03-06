San Cosme y San Damián nombrados alcaldes perpetuos de Cortes de Baza La localidad celebra este año el 425 aniversario del patronazgo de los Santos Médicos

Momento de la bendición de la vara de mando por parte del obispo Francisco Jesús Orozco

La localidad de Cortes de Baza ha nombrado alcaldes perpetuos a sus Patronos, los Santos Médicos, San Cosme y San Damián.

El nombramiento tuvo lugar ... el pasado 3 de febrero de 2026, por acuerdo unánime del pleno de la corporación municipal. Pero fue el pasado domingo cuando se hizo efectivo, fue en el transcurso de una misa presidida por el obispo de la Diocesis, Francisco Jesús Orozco Méngibar, donde se entrega la vara de mando a los Santos Patronos. Al final de la misma el obispo bendijo la vara de mando que portaba el alcalde de Cortes de Baza, Juan Fernández acompañado por el Hermano Mayor de la Hermandad, Juan Moreno Asensio. Una vez bendecida el primer edil deposito la vara de alcaldes perpetuos a los pies de los Santos San Cosme y San Damián.

En el mismo momento de la imposición de la vara de alcaldía, todos los asistentes a la Eucaristía, entre las que estaban las autoridades civiles y religiosas del municipio, rompieron en un aplauso que expresaba «el cariño y la devoción que Cortes tiene a sus Patronos». Indica el Hermano Mayor de la Hermandad. Este reconocimiento como alcaldes perpetuos de la localidad se otorga cuando se cumplen 425 años de su patronazgo. Así lo vienen celebrando desde finales del año pasado y así lo harán a lo largo de este 2026, que es cuando se cumple ese aniversario, con numerosos actos en torno a los protectores de Cortes de Baza. Con motivo de esta celebración tan especial, Canal Sur TV retransmitió la misa en directo, que pudo ser seguida no solo en Andalucía sino en todo el mundo, a través del satélite y de la plataforma Canal Sur Más. «Sin duda, para Cortes de Baza, el domingo 1 de marzo será uno de esos días que pasan a la historia del pueblo, por la conmemoración de ese 425 aniversario del patronazgo de San Cosme y San Damián, por el reconocimiento como alcaldes perpetuos y, sobre todo, por la devoción manifestada por sus devotos» Destaca Juan Moreno Asensio.

