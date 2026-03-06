Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la bendición de la vara de mando por parte del obispo Francisco Jesús Orozco IDEAL

San Cosme y San Damián nombrados alcaldes perpetuos de Cortes de Baza

La localidad celebra este año el 425 aniversario del patronazgo de los Santos Médicos

JOSÉ UTRERA

CORTES DE BAZA

Viernes, 6 de marzo 2026, 20:22

Comenta

La localidad de Cortes de Baza ha nombrado alcaldes perpetuos a sus Patronos, los Santos Médicos, San Cosme y San Damián.

El nombramiento tuvo lugar ... el pasado 3 de febrero de 2026, por acuerdo unánime del pleno de la corporación municipal. Pero fue el pasado domingo cuando se hizo efectivo, fue en el transcurso de una misa presidida por el obispo de la Diocesis, Francisco Jesús Orozco Méngibar, donde se entrega la vara de mando a los Santos Patronos. Al final de la misma el obispo bendijo la vara de mando que portaba el alcalde de Cortes de Baza, Juan Fernández acompañado por el Hermano Mayor de la Hermandad, Juan Moreno Asensio. Una vez bendecida el primer edil deposito la vara de alcaldes perpetuos a los pies de los Santos San Cosme y San Damián.

