Salida extraordinaria de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 24 de octubre 2025, 15:12

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Victoria realiza este sábado una salida extraordinaria en conmemoración del 80 aniversario de la refundación de la Hermandad, que coincide con el 75 aniversario de la llegada de la actual imagen del Nazareno a la iglesia de San Juan de Baza. La imagen es obra del ilustre imaginero granadino Domingo Sánchez Mesa en 1.950. La celebración del 75 aniversario se aplazó en su día por la pandemia de la Covid-19.

La salida extraordinaria será a las 18,00 horas desde la Casa de Hermandad de la Hermandad del Nazareno y la Virgen de la Victoria, organizándose el cortejo previamente desde la Iglesia de San Juan.

El cortejo lo abrirá la Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Baza y tras el paso del Señor, marchará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario, de Arriate (Málaga). El recorrido procesional ha sido engalanado con banderolas y pancartas por el grupo joven.

La Hermandad del Nazareno ha invitado a diversas autoridades civiles, a la corporación municipal, a la Federación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Baza y a Cáritas Interparroquial de Baza entre otros, así como a las hermandades de pasión y de gloria de la ciudad de Baza y otras localidades.

Para culminar, el aniversario se ha programado una solemne misa pontifical de acción de gracias, que estará presidida por el obispo el Francisco Jesús Orozco Mengíbar, para la tarde del domingo 23 de noviembre en la Iglesia de San Juan de Baza, sede canónica de la Hermandad.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Victoria en su Pena y Dolor de Baza, ha realizado diversos actos previos a la salida extraordinaria de mañana como fue la peregrinación que se iniciara domingo 21 de septiembre por las distintas parroquias de la ciudad de Baza, de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que se denominó «A tu encuentro, Nazareno». La imagen del Jesús Nazareno fue visitando todas las parroquias de Baza, permaneciendo una semana en cada una de ellas, comenzando por la Parroquia del Santo Ángel, pasando por la del Sagrario, Santiago y visitando también a la patrona de Baza la Virgen de la Piedad en si templo de la Plaza de le Merced.

Historia

La primera imagen de Jesús Nazareno se encontraba en la Iglesia del Convento de Santo Domingo y pertenecía a la conocida Hermandad del Cristo de la Cabrilla. Por la desamortización del convento en 1835, consta que sus retablos e imágenes, se trasladaron al edificio del actual Colegio de la Presentación. El Antiguo Nazareno era una imagen de vestir con pelo natural. En el siglo XIX salía a las cuatro de la mañana desde la Presentación y se le denominaba la «Procesión del Paso».

Después de la guerra civil, una nueva imagen de Jesús Nazareno seguía saliendo de la capilla del Colegio de la Presentación, y lo hacia con Nuestra Señora de los Dolores de Santiago. Fue en la decana de los 40 del siglo pasado cuando el Nazareno se traslado a la Iglesia de San Juan su actual ubicación.

