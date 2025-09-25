La Sagra SkyRace vuelve el 27 de septiembre con cuatro modalidades y 500 corredores La carrera de montaña más Antigua de Andalucía convertida en un referente del Trail running nacional vuelve con más fuerza que nunca en el futuro Parque Natural de la Sagra.

El próximo 27 de septiembre de 2025, Puebla de Don Fadrique acogerá la Sagra SkyRace, una de las pruebas de montaña más destacadas del calendario nacional, organizada por el Club Senderista Piedra de la Rendija con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique. La cita reunirá este año a 500 participantes, lo que supone una alta participación que confirma la consolidación de esta prueba como un referente deportivo y turístico en la provincia de Granada.

La carrera, que recorre los impresionantes parajes del futuro Parque Natural de la Sagra, reunirá a corredores de élite junto a deportistas populares que desean disfrutar de una experiencia única en plena naturaleza. El itinerario destaca por su dureza técnica y la espectacularidad de sus vistas, ofreciendo un recorrido de alta montaña que combina exigencia física con belleza paisajística.

Este año la Sagra SkyRace cuenta con 4 modalidades con diferentes niveles de dificultad: la Sagra SkyMaraton de 42 Kilómetros, la Sagra SkyRace de 26 kilómetros, la Sagra SkyTrail de 16 kilómetros y como novedad la Sagra Senderismo. Una oportunidad para que los amantes del deporte puedan iniciarse en esta emblemática carrera.

Jesús Fernandez, Alcalde de Puebla de Don Fadrique señala «el próximo sábado podremos disfrutar de una gran carrera y ver el fruto de todo el trabajo que ha realizado el Club Senderista Piedra de la Rendija poniendo en valor esta carrera y nuestro pueblo». Más allá de lo deportivo, la Sagra SkyRace se presenta como una oportunidad para descubrir y poner en valor el entorno natural y cultural de Puebla de Don Fadrique, así como su gastronomía, como su famoso Cordero Segureño que los participantes de la carrera podrán degustar. Se estima que esta competición traiga a más de 2.000 visitantes este fin de semana, convirtiéndose en motor económico para la localidad y sus comercios.