Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejera, subdelegado y alcalde con los nuevos inquilinos IDEAL

Rocío Díaz asiste en Baza a la entrega de 13 viviendas en régimen de alquiler

El proyecto promovido por el Ayuntamiento ha supuesto una inversión 1.502.132 euros y cuenta con unas ayudas de 233.000 del Gobierno Central y 195.000 de la Junta de Andalucía

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 27 de febrero 2026, 14:24

Comenta

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asiste en Baza a la entrega de una promoción de viviendas en régimen de ... alquiler social, que cuenta con una subvención del Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler de la Junta de 428.327 euros, de los que el Gobierno Central aporta 233.000 euros y la Junta 195.000 a razón de 15.000 euros por vivienda. El resto del presupuesto lo asume el Ayuntamiento de Baza, que es el promotor del proyecto. En principio el presupuesto era de 1.502.132 euros. El ayuntamiento de Baza para aportar su parte ha suscrito un préstamo de 1,1 millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Juan Uribe, importante gestor musical y compilador en la Granada de los años 90
  2. 2 Se busca al dueño de 2.000 euros encontrados en Albolote
  3. 3 La nueva oferta de Carrefour que desploma el precio del aceite de oliva virgen extra Coosur ecológico
  4. 4 Nueve días sin noticias de Rafael en Alhama de Granada: «No sabemos qué le ha podido pasar»
  5. 5 Días de plomo en Granada: tres tiroteos en una semana
  6. 6

    El General granadino que jugó un papel en el 23-F
  7. 7

    Famosos granadinos invitan a ir a la escuela pública
  8. 8

    Un motrileño toma el mando de las universidades andaluzas
  9. 9

    El Gobierno dice estar dispuesto a abordar en un debate «serio» el tren del litoral
  10. 10 La Policía Nacional detiene por séptima vez al hombre que roba en el interior de los coches de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rocío Díaz asiste en Baza a la entrega de 13 viviendas en régimen de alquiler

Rocío Díaz asiste en Baza a la entrega de 13 viviendas en régimen de alquiler