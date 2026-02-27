Rocío Díaz asiste en Baza a la entrega de 13 viviendas en régimen de alquiler

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, asiste en Baza a la entrega de una promoción de viviendas en régimen de ... alquiler social, que cuenta con una subvención del Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler de la Junta de 428.327 euros, de los que el Gobierno Central aporta 233.000 euros y la Junta 195.000 a razón de 15.000 euros por vivienda. El resto del presupuesto lo asume el Ayuntamiento de Baza, que es el promotor del proyecto. En principio el presupuesto era de 1.502.132 euros. El ayuntamiento de Baza para aportar su parte ha suscrito un préstamo de 1,1 millón de euros.

Rocío Díaz destaca la singularidad de esta promoción, que ha supuesto la rehabilitación de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) para acoger 13 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler. «Hemos recuperado este emblemático edificio para lo mejor que se puede hacer hoy en día: convertir el patrimonio en hogar, en vivienda, en un lugar donde los vecinos de Baza van a desarrollar su proyecto de vida».

Díaz señala que esta promoción es «un ejemplo de cómo podemos aprovechar y cómo podemos conservar nuestra historia y al mismo tiempo dar respuesta a una necesidad social urgente». Al mismo tiempo, ha agradece al alcalde «ese enorme esfuerzo para sacar adelante este proyecto».

La titular de Fomento precisa que la actuación refuerza el compromiso con la vivienda en Baza, donde hace un año se entregaron otras diez viviendas protegidas en calle Pablo Sarasate. Un proyecto promovido por el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE al igual que el del Palacio de Cadimo, que el actual equipo de gobierno del PP intento cambiarlo para hacer un alojamiento turístico en vez de viviendas de alquiler social.

Durante su visita a Baza, Rocío Díaz ha vuelto a anunciar, sin precisar demasiado más, un proyecto adscrito a la última convocatoria de ayudas a promotores de la Junta para construir otras 60 viviendas más en la carretera de Benamaurel, se trataría de una promoción privada de la que no se tiene más noticias.

Al acto de entrega de llaves, además de los inquilinos, ha estado, el subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos; el delegado del Gobierno en la Junta en Granada, Antonio Granados; y el delegado territorial de Fomento, Antonio Ayllón.

Durante el acto, Rocío Díaz ha informado que Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que más vivienda construye de toda España, triplicando la media nacional, y que, además, ha sido la que más viviendas protegidas ha iniciado en 2025, por encima de Cataluña y Madrid. «Hemos pasado de un momento donde no se construía vivienda protegida y el objetivo no estaba puesto en la vivienda protegida a liderar la política de vivienda en nuestro país. Andalucía marca el camino con hechos, con inversiones y con resultados visibles, como estas viviendas que hoy entregamos», dijo.

Más allá de la actuación en Baza, la Junta de Andalucía está desplegando en la provincia de Granada un ambicioso paquete de inversiones y proyectos que consolidan este nuevo ciclo en materia de vivienda. En el ámbito del alquiler asequible, el Gobierno andaluz ha concedido 14,8 millones de euros en ayudas para la construcción de 453 viviendas protegidas en alquiler en Granada, que movilizan una inversión de 60 millones de euros. A ello se suman 39 millones de euros destinados a la rehabilitación de edificios y viviendas en la provincia, apostando por la regeneración urbana y la mejora de la eficiencia energética.

«Granada es hoy ejemplo de cómo se puede combinar nueva construcción, rehabilitación y colaboración institucional para dar respuesta al problema de la vivienda», remarcado la consejera, que señala que sólo es posible «si todas las administraciones nos ponemos de acuerdo y aunamos fuerzas ante el gran reto de poner más vivienda asequible en el mercado».