Reunión de la Comisión para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos de Baza Asistieron a la reunion la coordinadora provincial del IAM en Granada, Teresa Illescas, y de la Jefa de la unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, Montserrat Muñoz

La Sala de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Baza acogió este viernes pasado una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Procedimiento de ... Coordinación para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos y Agresiones Sexuales de Baza. Un encuentro que estuvo presidido por el alcalde, Pedro J. Ramos, y que contó con la presencia de la coordinadora provincial del IAM en Granada, Teresa Illescas, y de la Jefa de la unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, Montserrat Muñoz. Junto a ellos hubo representación también de los Servicios Sociales municipales, de la AGS Nordeste de Granada, del CEP, de las Fuerzas de Seguridad, de la Abogacía, y asociaciones que trabajan en este asunto, etc.

El objetivo de la reunión fue analizar, debatir y poner en común las impresiones sobre el funcionamiento de este procedimiento en los últimos meses, especialmente desde que el pasado 6 de febrero se firmara el II Protocolo que registra los detalles de esta imprescindible labor. Entre todos los asuntos que se pusieron sobre la mesa destacó la adaptación que los colectivos e instituciones implicadas deben realizar constantemente a los nuevos escenarios que van surgiendo en esta problemática en la ciudad y en la comarca en general. «Estamos trabajando bien, en buena coordinación con todos los estamentos que están presentes tanto en la prevención como en la acción que debemos mantener para que cada día esta problemática disminuya y las mujeres se sientan más seguros en su día a día. No hay que bajar la guardia» expresó al término de la reunión el alcalde.

