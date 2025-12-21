Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Comisión de Seguimiento Contra la Violencia de Género IDEAL

Reunión de la Comisión para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos de Baza

Asistieron a la reunion la coordinadora provincial del IAM en Granada, Teresa Illescas, y de la Jefa de la unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, Montserrat Muñoz

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 21 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

La Sala de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Baza acogió este viernes pasado una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Procedimiento de ... Coordinación para la Atención a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos y Agresiones Sexuales de Baza. Un encuentro que estuvo presidido por el alcalde, Pedro J. Ramos, y que contó con la presencia de la coordinadora provincial del IAM en Granada, Teresa Illescas, y de la Jefa de la unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, Montserrat Muñoz. Junto a ellos hubo representación también de los Servicios Sociales municipales, de la AGS Nordeste de Granada, del CEP, de las Fuerzas de Seguridad, de la Abogacía, y asociaciones que trabajan en este asunto, etc.

