Rescatada una mujer tras volcar su vehículo en Benamaurel durante las lluvias de ayer lunes Una dotación del Parque de Bomberos de Baza se traslado hasta el lugar del accidente y rescatar a la victima del interior de la furgoneta

JOSÉ UTRERA BENAMAUREL Martes, 30 de septiembre 2025, 12:57

Una conductora tuvo que ser rescatada en la mañana de ayer, tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-4200, a la altura del anejo de Puente Arriba, en el término municipal de Benamaurel. El vehículo, una furgoneta, se salió de la vía y quedó volcado lateralmente en la cuneta.

Hasta el lugar del siniestro acudieron efectivos del Parque de Bomberos de Baza, que se desplazaron con un vehículo de intervención y rescate al quedar la mujer atrapada en el interior del coche. Tras liberarla, fue atendida por los servicios sanitarios, que la trasladaron al Hospital de Baza. Según fuentes de emergencias, presentaba lesiones leves y su estado no revestía gravedad, aunque fue sometida a un reconocimiento más exhaustivo en el centro hospitalario.

El accidente se produjo en un día especialmente complicado en la comarca de Baza debido a las intensas lluvias, que provocaron balsas de agua en carreteras y dificultaron la circulación en varios puntos. Según informó el 112 Andalucía, durante la jornada se registraron decenas de incidencias relacionadas con la meteorología en la provincia, incluyendo anegaciones de calles, problemas en vías rurales y otro accidente en el que una persona resultó herida, este lunes por la tarde, tras salirse su coche de la vía y dar varias vueltas de campana en la A92N.

En el caso de Benamaurel, la calzada se encontraba muy deslizante y con acumulación de agua en arcenes, lo que pudo ser determinante para la pérdida de control del vehículo.

En la operación intervinieron, además de bomberos y servicios sanitarios, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación y elaboraron el atestado del accidente. La vía permaneció parcialmente cortada durante la intervención, aunque pudo reabrirse al tráfico poco después.

