Registros de la Policía Nacional se saldan con incautos de Hachís, cocaína y varios detenidos en la Feria de Baza Los accesos al recinto ferial fueron controlados durante todo el fin de semana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Baza durante el fin de semana de la Feria a tres personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Durante los controles realizados a varios vehículos y sus ocupantes en los alrededores del recinto ferial, se pudo identificar a personas transportando sustancias prohibidas, por lo que fueron detenidas e incautándose dichas sustancias. El viernes se detuvo a una mujer de 39 años y a un varón de 40 transportando hachís, y el sábado a un varón de 49 años que portaba una sustancia pulverulenta blanca cuyo posterior análisis toxicológico dio como resultado cocaína. Los tres han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del fin de semana en los aledaños del Recinto Ferial, cuando las patrullas de un dispositivo de seguridad desarrollado con motivo de las festividades establecieron una serie de controles de prevención de la delincuencia.

El viernes los agentes localizaron un vehículo de alta gama donde se identificó a sus cuatro ocupantes. A la persona que viajaba en el asiento del copiloto se le incoó un acta por posesión de varios cogollos de marihuana. Esta persona además, hijo de los posteriormente detenidos, intentó dificultar la actuación de los agentes por lo que también se le incoó un acta denuncia por desobediencia. Por otro lado, al registrar la parte trasera del vehículo y a sus pasajeros, los policías localizaron cuatro bellotas y media de hachis, así como 150 euros en efectivo. También se encontró una libreta de color verde con anotaciones de préstamos de dinero y fotocopias de documentación de terceras personas.

Por tal motivo se llevó a cabo la detención de los dos ocupantes de esos asientos, una mujer de 39 años y un varón de 40, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Ambos con antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza. El peso de la sustancia aprehendida fue superior a los 4,6 gramos.

El día siguiente, sábado, en hora y ubicación similar, se produjo durante el control la comprobación de otro vehículo con un único ocupante. Al mismo se le localizó escondido en la cintura un pequeño monedero negro en cuyo interior se hallaron seis envoltorios de plástico con una sustancia pulverulenta. Además, portaba una importante cantidad de dinero en billetes de diferente valor facial. Los policías pudieron comprobar que esta persona, un varón de 49 años, también poseía numerosos antecedentes policiales. Los agentes llevaron a cabo su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, siendo trasladado hasta dependencias policiales.

La sustancia intervenida, que resultó positiva como cocaína en el posterior análisis toxicológico, tenía un peso superior a los 4,4 gramos.

Todos los detenidos han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.