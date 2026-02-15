Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Regantes de Zújar junto a autoridades municipales IDEAL

Regantes de Zújar exigen a la CHG actualizar la representación del trasvase Negratín–Almanzora

Denuncian que la Comisión Técnica del trasvase sigue operando con vocales elegidos en 2013 sin legitimidad

JOSÉ UTRERA

ZÚJAR

Domingo, 15 de febrero 2026, 22:36

Comenta

La Comunidad de Regantes Santo Ángel de Zújar ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta ... de Explotación del Guadiana Menor, con el objetivo de elegir nuevos representantes de los usuarios del Guadalquivir en la Comisión Técnica de Gestión del Trasvase Negratín–Almanzora. La petición quedó registrada el 13 de febrero de 2026 ante la Administración General del Estado, según consta en el justificante oficial del registro electrónico.

Regantes de Zújar exigen a la CHG actualizar la representación del trasvase Negratín–Almanzora