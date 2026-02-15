Regantes de Zújar exigen a la CHG actualizar la representación del trasvase Negratín–Almanzora

La Comunidad de Regantes Santo Ángel de Zújar ha solicitado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta ... de Explotación del Guadiana Menor, con el objetivo de elegir nuevos representantes de los usuarios del Guadalquivir en la Comisión Técnica de Gestión del Trasvase Negratín–Almanzora. La petición quedó registrada el 13 de febrero de 2026 ante la Administración General del Estado, según consta en el justificante oficial del registro electrónico.

La solicitud, dirigida a la Directora Técnica de la CHG, Nuria Jiménez Gutiérrez, argumenta que las actuales circunstancias legales permiten activar el trasvase, pero que la Comisión Técnica no puede reunirse sin que la Junta de Explotación —renovada en 2018 y 2023— designe de nuevo a sus representantes, tal y como establece la Orden AAA/2454/2012. El documento recuerda que los vocales actuales fueron elegidos en 2013 y que, por tanto, no cuentan con legitimidad vigente, al no haber sido refrendados por la Junta renovada.

El escrito denuncia que la representación de los usuarios del Guadalquivir no es vitalicia ni hereditaria, y que cada renovación de las Juntas de Explotación obliga a repetir el proceso de elección. Por ello, la Comunidad de Regantes Santo Ángel —en nombre del resto de usuarios del Guadiana Menor— reclama que la CHG convoque de inmediato la sesión para abordar un único orden del día que debe de ser la propuesta de candidatos y la votación y designación de los dos representantes del Guadalquivir en la Comisión Técnica del trasvase.

El presidente de la Comunidad de Regantes Santo Ángel y vocal electo de la Junta de Explotación Guadiana Menor, David Fernández, destaca la dimensión territorial del conflicto: «No hablamos solo de agua. Hablamos de empleo, de población joven que se queda, de empresas que pueden crecer y de un territorio que quiere prosperar. Si existen mecanismos ágiles para activar infraestructuras hídricas cuando se trata de abastecer a otros territorios, esa misma diligencia debe aplicarse cuando se trata de desarrollar la comarca que alberga el propio embalse».

Fernández, destaca que resulta difícil de comprender que la reserva de 18 hectómetros cúbicos prevista para el desarrollo de la comarca que alberga al Negratín, lleve décadas inmersa en requerimientos, informes y trámites que no terminan de materializarse. «El Negratín no puede ser solo una infraestructura de paso. Tiene que ser también una oportunidad para la comarca que lo sostiene.»

David Fernández, refleaj el creciente malestar en una comarca donde el acuífero ha sido declarado en mal estado cuantitativo y donde agricultores, cooperativas y pequeñas industrias dependen de la estabilidad hídrica para mantener su actividad y evitar la pérdida de población.

El trasvase Negratín–Almanzora es una infraestructura clave que conecta Granada y Almería, permitiendo transferencias de agua para abastecimiento y regadío. La activación de cada campaña requiere la participación de la Comisión Técnica, donde los usuarios del Guadalquivir deben estar representados de forma legítima.

Sin esa representación renovada, las decisiones quedan bloqueadas, generando incertidumbre en un territorio que ya arrastra años de sequía, restricciones y tensiones por el reparto del agua.

La solicitud registrada por la Comunidad de Regantes Santo Ángel no es solo un trámite administrativo: es un mensaje político y social. La comarca del Guadiana Menor exige que se respete el procedimiento, que se actualicen los órganos de participación y que el trasvase deje de ser un asunto gestionado «desde arriba» sin la participación efectiva de quienes sostienen el territorio.

La pelota queda ahora en el tejado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que deberá decidir si atiende la petición y convoca la Junta de Explotación en los próximos días.