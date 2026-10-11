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Los regantes de Cuevas del Campo, Pozo Alcón e Hinojares dan luz verde al bombeo de Peralta para reforzar el futuro del regadío

El proyecto permitirá elevar entre 4,5 y 5 hectómetros cúbicos anuales desde el río Guadalentín y culmina un proceso de modernización de los regadíos iniciado hace casi dos décadas con 68 millones de inversión

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Una de las balsas de riego de la colectividad de regantes
José Utrera García

José Utrera García

Cuevas del Campo

Los regantes de Pozo Alcón, Hinojares en la provincia de Jaén y Cuevas del Campo en Granada, han dado un nuevo paso decisivo para garantizar ... el futuro de sus explotaciones agrícolas con la aprobación del proyecto de elevación de aguas desde el río Guadalentín, conocido como Bombeo de Peralta. La propuesta recibió el respaldo del 95,67% de los votos emitidos en la Junta General Extraordinaria en una jornada en la que participaron el 48,67% de los comuneros convocados.

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