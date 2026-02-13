Los regantes de Caniles denuncian el agravio histórico del Negratín: «Otros crecen, nosotros nos vaciamos»

La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles, ha alzado la voz para reclamar de manera urgente la resolución de las concesiones de agua que llevan ... décadas bloqueadas, una situación que califican de «injusta, insostenible y profundamente discriminatoria» para el territorio de las comarcas de Baza y Huéscar.

El presidente de la comunidad de regantes, José Ramón Valero, denuncia que mientras otros territorios sí han podido aprovechar el agua del Negratín para generar riqueza, empleo y agroindustria, en Caniles y en buena parte de la comarca «llevamos más de 40 años esperando unas concesiones que nunca llegan, viendo cómo nuestros jóvenes se marchan y cómo nuestras explotaciones pierden competitividad año tras año».

El presidente de la comunidad de regantes recuerda que el agua del Negratín es un recurso estratégico que, bien gestionado, puede transformar el territorio: «El agua es la herramienta más poderosa para fijar población, crear empleo y dar estabilidad a nuestras explotaciones. Pero aquí, en la comarca de Baza, lo único que ha creado la falta de concesiones es despoblación, abandono de tierras y depresión económica». Señala.

Valero subraya que la situación es especialmente grave porque la zona cumple todos los requisitos técnicos, ambientales y administrativos, pero la tramitación se está eternizando sin justificación alguna.

La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles, denuncia que, mientras en el resto de Andalucía el agua del Negratín ha permitido consolidar industrias, modernizar regadíos y atraer inversiones, en el en las comarcas del norte de la provincia de Granada «seguimos en el punto de partida».

«No pedimos privilegios, pedimos igualdad. Pedimos que se nos trate con el mismo respeto que a cualquier otro territorio que depende del Negratín para su desarrollo».

Esta reivindicación se suma a la creciente presión institucional y social en la comarca, donde los ayuntamientos de Baza, Caniles y Zújar y diversas asociaciones han pedido recientemente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que garantice la legalidad y la transparencia en la gestión del trasvase Negratín–Almanzora.

La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles reivindica la resolución inmediata de las concesiones pendientes, un calendario claro para la puesta en marcha de las obras de las infraestructuras hidráulicas en alta y baja desde el Negratín y la garantía de que la Junta de Explotación del Guadiana Menor tendrá voz y representación real en la Comisión Técnica de Gestión del trasvase.

Valero concluye con firmeza «El agua del Negratín es de todos, también de nuestra comarca. No podemos permitir que nuestro territorio siga siendo el último de la fila mientras otros avanzan. Queremos concesiones, queremos futuro, queremos desarrollo y queremos la corrección de los agravios históricos que han frenado el desarrollo agrícola de nuestra comarca».