Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directiva de la Comunidad de Regantes Llanos de Caniles IDEAL

Los regantes de Caniles denuncian el agravio histórico del Negratín: «Otros crecen, nosotros nos vaciamos»

La falta de concesiones impide modernizar el regadío y frena la competitividad agrícola de la comarca de Baza

JOSÉ UTRERA

CANILES

Viernes, 13 de febrero 2026, 22:56

Comenta

La Comunidad de Regantes Llanos de Caniles, ha alzado la voz para reclamar de manera urgente la resolución de las concesiones de agua que llevan ... décadas bloqueadas, una situación que califican de «injusta, insostenible y profundamente discriminatoria» para el territorio de las comarcas de Baza y Huéscar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descarrila el metro en la avenida Fernando de los Ríos; el servicio ya queda reestablecido
  2. 2 Los socavones de la A-4 revientan los neumáticos de 25 coches en una sola noche
  3. 3

    Del Negratín al Quéntar: radiografía de los embalses de Granada
  4. 4 La nieve y un accidente complican el tráfico en la A-92, a la altura de Huétor Santillán
  5. 5 La Junta corta el acceso a la estación de Sierra Nevada por un deslizamiento en la carretera
  6. 6

    Se abalanza con su familia sobre los policías por recriminarle aparcar en carga y descarga en Iznalloz
  7. 7 El peor episodio de lluvia engelante en 35 años y el deshielo causan daños en Sierra Nevada
  8. 8 Así va a llover y nevar en Granada este viernes y sábado
  9. 9 Rescatan a un granadino de 64 años que llevaba tres días aislado a su suerte con el pie fracturado
  10. 10 Las personas que trabajan en Andalucía de lunes a viernes tendrán un día de descanso más por el 28 de febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los regantes de Caniles denuncian el agravio histórico del Negratín: «Otros crecen, nosotros nos vaciamos»

Los regantes de Caniles denuncian el agravio histórico del Negratín: «Otros crecen, nosotros nos vaciamos»