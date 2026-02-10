«Entre redes y sueños. Medio siglo de tenis en Cid Hiaya», de Manuel Navarro Reyes

En el salón social del Club de Tenis Cid Hiaya y con un lleno absoluto, tuvo lugar la presentación del libro «Entre redes y sueños. ... Medio siglo de tenis en Cid Hiaya», obra de Manuel Navarro Reyes, actual presidente de la entidad deportiva, que sigue siendo una de las mas sobresalientes de Baza.

El acto incluido en el 50 aniversario del club, fue introducido por el abogado Fernando Navarro, hermano del autor, quien realizó una emotiva presentación desde una perspectiva íntima y personal, vinculando el crecimiento humano del autor con la propia evolución del club a lo largo de su historia. Sus palabras, profundas y sentidas, marcaron el tono de una velada cargada de recuerdos y reconocimiento.

A continuación, el autor tomó la palabra para explicar las motivaciones que le llevaron a escribir el libro y el proceso de creación del mismo. En palabras de Manuel Navarro Reyes: «Ante vosotros, amigos, este libro dedicado a nuestro querido club de tenis en su 50 aniversario. No es una novela ni un ensayo; es un libro recopilatorio, porque lo que no se escribe, se olvida». Navarro señala que «Era necesario aglutinar toda la información de la que disponíamos para que las generaciones futuras puedan conocer lo que hicieron las anteriores y comprender su trascendencia social».

El autor explica que la obra recoge medio siglo de esfuerzo colectivo, ilusión y compromiso de muchas personas que hicieron posible que hoy se disfruten unas magníficas instalaciones, dejando tras de sí un legado de vivencias que, en muchos casos, forman parte de la propia vida de los socios y socias del club.

Manuel Navarro, explica que el libro se estructura en cuatro grandes apartados. El primero constituye el cuerpo principal de la obra, una narración de los hechos acontecidos a lo largo de estos cincuenta años. La división por etapas no responde estrictamente a los mandatos presidenciales, sino a la consecución de proyectos y momentos clave en la evolución del club.

La segunda parte está dedicada al nacimiento del Club de Tenis Cid Hiaya, a través de entrevistas a personas que desempeñaron un papel fundamental en su creación, así como la visión personal de los seis presidentes que ha tenido la institución. Según el autor, este testimonio directo es esencial para completar la historia desde dentro.

El tercer apartado, que podría constituir un libro independiente, aborda la historia del Open de Tenis, cuya trayectoria ha discurrido en paralelo a la del club. Se trata de un torneo muy especial, cuya intrahistoria está jalonada de la participación de jugadores y jugadoras que posteriormente alcanzarían una destacada proyección profesional y éxitos a nivel internacional.

Por último, la obra se cierra con un imprescindible recopilatorio fotográfico que documenta visualmente estos cincuenta años de vida del club.

Manuel Navarro Reyes relata que comenzó a recopilar información antes del año 2020, con la idea inicial de abordar el proyecto en el 45 aniversario del club. La pandemia alteró esos planes, pero no detuvo el proceso de búsqueda y recopilación documental.

Un momento especialmente significativo se produjo el 28 de marzo de 2025, durante la Gala del Siglo XXI organizada por la Federación Andaluza de Tenis en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, donde el club fue galardonado por sus 50 años de historia. Un error del presentador al nombrar al presidente —citando al primer presidente del club, Manuel Navarro López— llevó al autor a una profunda reflexión sobre el peso de la historia y el reconocimiento debido a todas aquellas personas anónimas que hicieron posible el club.

«Fui consciente del peso de la historia y me prometí a mí mismo que sus nombres no quedarían en el anonimato. Y lo prometido es el libro que recoge la historia de un club de tenis, que también es parte de la historia de Baza».

Para la elaboración de la obra, el autor se ha apoyado en fuentes documentales fundamentales, como los libros de actas de las distintas épocas, la hemeroteca —especialmente el Boletín de Noticias de Baza y el diario Ideal—, monografías dedicadas a los clubes de la ciudad publicadas por Manuel Sebastián Gallego, en la publicación local El Norte, así como numerosos testimonios de personas estrechamente vinculadas al Club de Tenis Cid Hiaya.

El resultado es una obra que no solo preserva la memoria colectiva del club, sino que aspira a servir de conocimiento e inspiración para las nuevas generaciones.