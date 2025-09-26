El Real Pósito de Caniles estrena musealización

JOSÉ UTRERA CANILES Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

El ayuntamiento de Caniles culmina el proyecto de musealización del Real Pósito que ha sido posible gracias a una subvención de 80.000 euros del Grupo de Desarrollo Rural.

La actuación ha consistido en la redacción y ejecución de un proyecto museográfico que respeta la estructura diáfana del edificio, incorporando paneles informativos y mamparas móviles que guían el flujo de la visita. El recorrido se organiza en tres salas temáticas permanentes dedicadas al propio Real Pósito, al municipio de Caniles y al Geoparque de Granada, además de una sala para exposiciones temporales y un salón polivalente destinado a actos y proyecciones audiovisuales. El espacio se completa con un área de recepción, oficina de gestión y almacén.

El denominado «Proyecto y ejecución de la dotación expositiva e interpretativa del Pósito de Caniles», ha contado con una aportación municipal de 17.500 euros completando la financiación de la Unión Europea y la Junta de Andalucía, a través del GDR Altiplano de Granada, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Su objetivo ha sido dotar al antiguo pósito de un equipamiento funcional y museístico que permita su uso como Centro de Interpretación del Geoparque de Granada, de Caniles y del propio Pósito.

El gerente del GDR, Antonio Román y la Alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez han realizado una visita para comprobar el resultado de esta intervención, que convierte al Real Pósito en un lugar cultural y turístico para Caniles.

La alcaldesa, María del Pilar Vázquez subraya la importancia de esta actuación: «Con este proyecto, no solo recuperamos un edificio emblemático de nuestra historia, sino que también lo ponemos al servicio de los vecinos y visitantes, reforzando la identidad cultural de Caniles y nuestro papel dentro del Geoparque de Granada».

Vázquez, señala que el Ayuntamiento de Caniles continúa trabajando para impulsar nuevos proyectos. El Real Pósito ya ha abierto sus puertas al público. Su horario de apertura es de 11:00 a 14:00 en fines de semana y festivos.