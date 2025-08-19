Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raimundo Amador en el Altiplano Rock de Cúllar IDEAL

Raimundo Amador, gran atracción en el 30 Aniversario del Altiplano Rock – Festival de Cúllar

El concierto es gratuito y será la primera vez que el artista sevillano ofrezca un concierto en la zona

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

Martes, 19 de agosto 2025, 11:54

Este próximo sábado 23 de agosto, en el escenario de la piscina municipal de Cúllar, tendrá lugar la 30 edición del mítico Altiplano Rock Festival, que en esta ocasión contará con la presencia del gran guitarrista de fama internacional, Raimundo Amador. La entrega al festival es gratuita.

El músico sevillano, pionero en la fusión del flamenco con el rock y el blues, será el artista invitado a este especial aniversario, en una actuación histórica, en su primer concierto por tierras de la Comarca de Baza.

El Altiplano Rock Festival, nació en el verano de 1993 gracias al trabajo de un puñado de jóvenes amantes del rock & roll, integrantes de la ya desaparecida Asociación Juvenil «Argerín», que contó desde el primer momento con el apoyo incondicional de la entonces recién creada emisora municipal Radio Cúllar FM, y la colaboración inestimable del Ayuntamiento cullarense.

Por el escenario de este festival han pasado durante estos 30 años, artistas y grupos de la talla de Medina Azahara, Siniestro Total, Los Planetas, Barricada, Celtas Cortos, Mojínos Escozíos, O´Funkillo, Saratoga y Mártires del Compás, entre otros.

En esta edición 2025, además de Raimundo Amador, actuaran el grupo La Farsa y la banda de Miguel Company. Y para finalizar la fiesta, sesiones tecno-dance de diversos dj´s locales. El evento tendrá lugar este sábado 23 de Agosto, a partir de las 22 horas, en el Complejo Municipal de la Piscina Los Lagos de Cúllar. El Altiplano Rock está organizado por el Ayuntamiento de Cúllar y cuenta con la colaboración de la Diputación de Granada, Bonachera Audio y Radio Cúllar.

