Queman el árbol de la Plaza Serrano de Baza adornado con motivo del Día del Orgullo LGTBI Así ha amanecido la Plaza Serrano Los comerciantes del entorno ya lo han reconstruido JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 28 junio 2019, 20:09

Desagradable sorpresa la ocurrida esta mañana en la Plaza de Serrano, donde ha sido quemado el árbol adornado con la bandera del arco iris, con motivo de la celebración ayer del Baza Pride y del Día del Orgullo LGTBI.

Es habitual que el colectivo de comerciantes del entorno de la Plaza de Serrano adornen la zona varias veces al año, con distintos motivos para hacerla más atractiva y conmemorar o reivindicar algún acontecimiento, la feria de Baza, Halloween, Navidad, etc. Las distintas decoraciones las realizan ellos mismos, con ilusión y gran maestría. Esta vez habían puesto la bandera arco iris confeccionada con papel. Pero alguien le pego fuego durante la madrugada de hoy viernes. No se sabe si es un acto vandálico o de intolerancia. Pero los comerciantes no se han dado por vencidos y a las 13.00 horas de hoy, junto a un grupo de voluntarios han vuelto a decorar el árbol metálico con cartulinas de colores. No ha quedado tan bien como antes, pero el objetivo es el mismo.

Durante todo el día numerosos colectivos y vecinos se han solidarizado con los comerciantes de la calle Serrano, quienes han manifestado estar dispuestos a realizar este tipo de reivindicaciones una y mil veces.

La Policía Nacional investiga quien o quienes han podido ser los autores de este y de otros actos vandálicos que se han producido últimamente en Baza. Aunque en principio parece que no están relacionados entre sí.