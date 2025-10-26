Puebla de Don Fadrique celebró el día de sus Patronas y Alodía y Nunilón Con una misa en su honor en la ermita ubicada a los pies de la Sagra

Las imagenes de las Santas en procesión por la sierra de la Sagra

JOSÉ UTRERA PUEBLA DE DON FADRIQUE Domingo, 26 de octubre 2025, 23:04

El municipio poblato celebró el pasado 22 de octubre una emotiva Misa en honor a las Santas Mártires Alodía y Nunilón, en la Parroquia de las Santas Mártires del Monte, uno de los templos más representativos del municipio.

El acto religioso, organizado conjuntamente por la Hermandad de las Santas de Puebla de Don Fadrique y el párroco de la localidad José Gabriel, congregó a numerosos hermanos, hermanas, fieles y devotos que acudieron para rendir homenaje a las patronas locales.

Tras la eucaristía, se llevó a cabo una procesión por los alrededores de la Parroquia del Monte, en la que las imágenes de las Santas Mártires fueron acompañadas por vecinos, devotos y miembros de la hermandad donde se dirigieron al cementerio que se encuentra junto a la Parroquia donde se llevó a cabo una oración en memoria de los difuntos, un gesto de fe y recuerdo hacia quienes ya descansan en paz.

La jornada se desarrolló en un ambiente de recogimiento y fervor, reafirmando la profunda tradición religiosa y cultural que caracteriza a Puebla de Don Fadrique, donde cada año se mantiene viva la devoción a las Santas Benditas Alodía y Nunilón, símbolo de fe y unión para sus habitantes.