Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Todos los premiados en la XIV edición de los premios Don Fadrique IDEAL

Puebla de Don Fadrique celebra la XIV edición de los premios anuales

Entre los galardonados está la entidad Pueblos Mágicos de España

JOSÉ UTRERA

PUEBLA DE DON FADRIQUE

Viernes, 6 de marzo 2026, 20:21

Comenta

El municipio de Puebla de Don Fadrique acoge la celebración de la XIV edición de los Premios Don Fadrique, un evento ya consolidado en el ... calendario local que rinde homenaje a personas y entidades destacadas por su contribución en ámbitos sociales, culturales, deportivos y académicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre dos clanes granadinos a la puerta de los juzgados acaba con dos detenidos
  2. 2 Encuentran el cuerpo sin vida de Rafael, desaparecido en Alhama de Granada
  3. 3 Rescatado por la Guardia Civil en una pared de hielo en el Veleta: «Vi la muerte de cerca»
  4. 4 Crudo invierno en Granada: aviso naranja por nevadas y lluvias en las próximas horas
  5. 5 Dos aviones militares de Estados Unidos con destino a Grecia sobrevuelan Granada
  6. 6 Paran a un conductor ebrio y a contramano en Arabial y se pone a hacer flexiones para disimular la cogorza
  7. 7 El «precio imbatible» del aceite de oliva virgen extra de Carbonell que rebaja Carrefour solo hasta el domingo
  8. 8 Frío polar y avisos por tormentas y nevadas en Granada este viernes: horas y zonas más afectadas
  9. 9 Diez detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Las Gabias y Cúllar Vega
  10. 10 Este es el dinero en billetes que recomienda guardar Suecia desde ya, el país que casi no usa efectivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puebla de Don Fadrique celebra la XIV edición de los premios anuales

Puebla de Don Fadrique celebra la XIV edición de los premios anuales