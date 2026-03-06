Puebla de Don Fadrique celebra la XIV edición de los premios anuales

El municipio de Puebla de Don Fadrique acoge la celebración de la XIV edición de los Premios Don Fadrique, un evento ya consolidado en el ... calendario local que rinde homenaje a personas y entidades destacadas por su contribución en ámbitos sociales, culturales, deportivos y académicos.

En la categoría de Mejor Expediente Académico de ESO (curso 2024/2025) fueron distinguidas las alumnas Carmen Gómez Román, Luna Molina Sánchez, Ángela González Román y Elvira Nogales Ondoño, mientras que el reconocimiento al Mejor Expediente de Bachiller (curso 2024/2025) fue para Laura Martinez Bonache.

Entre los galardones honoríficos, se distinguió a Urbana Sánchez Marín como la persona más longeva residente en la localidad, y a Lucas Gómez Marín por su dedicación y servicio durante años como sacristán parroquial.

El ámbito deportivo estuvo representado por el reconocimiento al Club Deportivo Puebla Futsal, premiado por su labor constante en el fomento del deporte y los hábitos saludables entre la población.

En el apartado cultural y científico, se premió a Consuelo Carmen Brígido García por su investigación sobre el entorno de La Sagra y la divulgación de sus endemismos, así como a Lucas García Romero por su trabajo de recopilación y difusión de la historia y la vida del municipio.

También fue reconocida la labor solidaria de Asociación Mucho a Mucho por su apoyo a la investigación contra el cáncer infantil y por difundir valores de superación llevando el nombre de Almaciles allí donde desarrolla su actividad.

Finalmente, el premio a la proyección turística fue otorgado a Pueblos Mágicos de España por su trabajo de desarrollo territorial y promoción de localidades con encanto, entre ellas Puebla de Don Fadrique.

Durante el acto de entrega de distinciones, el alcalde, Jesús Fernández Soriano, destacó el orgullo que supone para el municipio contar con vecinos tan comprometidos y afirmó: «El patrimonio de nuestro pueblo no es solo en su historia y tradiciones, sino en la calidad humana de quienes lo habitan, personas que con su esfuerzo diario hacen de Puebla de Don Fadrique un ejemplo de convivencia, talento y solidaridad».

La gala volvió a poner de manifiesto el orgullo de todo un pueblo por sus vecinos y colectivos, reafirmando el espíritu de reconocimiento público que define a estos premios y fortaleciendo el sentimiento de comunidad que caracteriza a la localidad.