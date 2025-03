Puebla de Don Fadrique celebra sus X Jornadas Gastronómicas de la Matanza

JOSÉ UTRERA PUEBLA DE DON FADRIQUE Sábado, 22 de marzo 2025, 18:45 Comenta Compartir

Puebla de Don Fadrique está celebrando este fin de semana las X Jornadas de la Matanza y del Embutido, en las que da a conocer a visitantes y turistas el hito de una matanza y la gastronomía vinculada a ella, como tradicionalmente se ha realizado por las familias del municipio. Estas jornadas gastronómicas cuentan con la colaboración de restaurantes y bares la Puebla, así como de algunos fabricantes artesanos de embutidos y quesos. Las jornadas se celebrarán hasta este domingo en un recinto ubicado frente al polideportivo municipal, que posibilita una mayor acogida de visitantes y que todos ellos puedan disfrutar en todo momento de las diferentes actividades realizadas.

Las jornadas recrean en directo como se ha realizado la tradicional matanza de Puebla de Don Fadrique con la elaboración de embutidos procedentes de dos cerdos, algunos de ellos tan peculiares y exclusivos como la güeña, la patatera, las gutifarra, el relleno, las morcillas de cebolla, etc. Pero no solo se trata de embutidos, sino que durante estas jornadas se da a conocer la gastronomía íntimamente relacionada con la matanza como son la olla de berza, el ajo de aserradores, los andrajos, las migas de matanza, el ajo de patatas, etc.

Además de degustar los embutidos y platos típicos de la matanza los afortunados que asistan a estas X jornadas podrán disfrutar de charangas, talleres infantiles, atracciones y diferentes actuaciones musicales que se realizarán durante todo el fin de semana. De esta forma las Jornadas Gastronómicas de la Matanza y el Embutido se convierten en un plan perfecto para disfrutar con amigos y familiares. Jesús Fernández, alcalde de Puebla de Don Fadrique afirma que «tanto pequeños como mayores encontrarán estos días actividades para disfrutar, además de todo el encanto y espectacular entorno que ofrece el municipio poblato durante todo el año».