Puebla de Don Fadrique celebra un histórico homenaje por sus cinco siglos de vida

Con motivo del quingentésimo aniversario de su historia documentada, el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, organiza un acto conmemorativo en el Paseo de las ... Santas que congregó a numerosos vecinos, representantes institucionales y colectivos locales. Entre otros a los alcaldes de Huéscar, Ramón Martínez, de Galera José M Guillen, el parlamentario andaluz Mariano García o el diputado provincial Roberto González. La celebración sirvió no solo para mirar al pasado, sino también para proyectar hacia el futuro la identidad de una comunidad que sigue construyéndose día a día.

El encuentro arrancó con la presentación pública de Historia Ilustrada de Puebla de Don Fadrique, un volumen que recoge, a través de textos y dibujos, distintos episodios, transformaciones y tradiciones del municipio. La obra es el resultado de meses de investigación y creación gráfica, y pretende ofrecer una visión accesible y atractiva del devenir histórico local. Según informó el Ayuntamiento, cualquier persona interesada puede adquirir un ejemplar tanto en dependencias municipales como en la biblioteca pública, con el objetivo de facilitar su difusión entre los vecinos y visitantes.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la incorporación al patrimonio cultural del municipio de un retrato inédito de Don Fadrique Álvarez de Toledo, figura estrechamente vinculada al origen y evolución histórica de la localidad. El cuadro, realizado por la artista Adela Castillo y cedido de forma altruista, pasará a exhibirse en el Museo de Puebla de Don Fadrique. Con esta nueva pieza, la institución museística amplía su colección y refuerza su papel como espacio de conservación y divulgación del legado histórico del municipio.

La parte final del acto estuvo marcada por un gesto cargado de simbolismo: la entrega de diversos objetos y documentos que fueron depositados en una cápsula del tiempo. Este proyecto, preparado durante las últimas semanas con la participación de hermandades, asociaciones, instituciones locales y entidades supramunicipales como la Diputación de Granada y el Parlamento de Andalucía, pretende establecer un puente emocional entre la Puebla de hoy y la que existirá dentro de cinco siglos.

El alcalde, Jesús Fernández, destacó durante su intervención la dimensión colectiva del gesto: «Con esta cápsula del tiempo queremos mostrar a las generaciones futuras el esfuerzo compartido, la unidad y el trabajo que se desarrollan desde distintos ámbitos del municipio». Los artículos seleccionados reflejan aspectos representativos de la actualidad local, desde elementos culturales hasta testimonios escritos que ayudan a comprender el presente de la comunidad.

Tras su sellado, la cápsula fue enterrada en un emplazamiento previamente preparado, donde permanecerá hasta el 9 de noviembre de 2525. La fecha no es casual: ese día se celebrarán mil años de la fundación de Puebla de Don Fadrique y, simultáneamente, se cumplirán cinco siglos desde que se depositó este legado bajo tierra. Quienes tengan la responsabilidad de abrirla dentro de quinientos años podrán descubrir cómo vivían y pensaban los habitantes del municipio en pleno siglo XXI, un gesto que subraya la continuidad histórica de una localidad orgullosa de su pasado y comprometida con su propio porvenir.

El conjunto del acto, cargado de simbolismo y de participación ciudadana, reafirmó el protagonismo de la memoria histórica local en la vida cultural del municipio. La conmemoración de los quinientos años de Puebla de Don Fadrique no solo sirvió para rendir homenaje a quienes la construyeron a lo largo de los siglos, sino también para fortalecer el vínculo comunitario y reafirmar la voluntad de seguir proyectando su identidad hacia los próximos siglos.