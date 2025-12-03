Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde Jesús Fernández y el parlamentario Mariano Castillo depositan la capsula del tiempo IDEAL

Puebla de Don Fadrique celebra un histórico homenaje por sus cinco siglos de vida

Una capsula del tiempo permanecerá cerrada hasta el 9 de noviembre de 2525

JOSÉ UTRERA

PUEBLA DE DON FADRIQUE

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

Con motivo del quingentésimo aniversario de su historia documentada, el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, organiza un acto conmemorativo en el Paseo de las ... Santas que congregó a numerosos vecinos, representantes institucionales y colectivos locales. Entre otros a los alcaldes de Huéscar, Ramón Martínez, de Galera José M Guillen, el parlamentario andaluz Mariano García o el diputado provincial Roberto González. La celebración sirvió no solo para mirar al pasado, sino también para proyectar hacia el futuro la identidad de una comunidad que sigue construyéndose día a día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  4. 4 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  5. 5 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  6. 6 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Puebla de Don Fadrique celebra un histórico homenaje por sus cinco siglos de vida

Puebla de Don Fadrique celebra un histórico homenaje por sus cinco siglos de vida