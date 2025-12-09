Puebla de Don Fadrique celebra con éxito sus I Jornadas Etnográficas
El evento ha sido un homenaje vivo a las tradiciones y a la identidad serrana poblata
JOSÉ UTRERA
PUEBLA DE DON FADRIQUE
Martes, 9 de diciembre 2025, 22:04
El municipio de Puebla de Don Fadrique ha celebrado sus I Jornadas Etnográficas, un evento que reunió a cientos de vecinos, visitantes y amantes de ... la cultura tradicional en dos días dedicados a la música, la artesanía, el folclore y la gastronomía local.
Organizadas por la Asociación Investiga y Enseña, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación y difusión del patrimonio cultural poblato, estas jornadas supusieron un punto de encuentro entre generaciones y un escaparate del rico legado etnográfico del municipio.
El programa ofreció una amplia variedad de actividades, desde un animado pasacalle infantil y una chocolatada popular hasta un mercadillo artesanal que llenó de ambiente las calles. Destacó también la misa serrana en la iglesia parroquial, acompañada por música en directo y bailes tradicionales interpretados por los grupos invitados, aportando solemnidad y autenticidad a esta tradición.
No faltaron las degustaciones de gastronomía tradicional —como las migas de matanza, la olla de berza o el ajo de patatas— ni las actuaciones folklóricas, entre ellas la «Escola de Ball de Galilea» de Mallorca y el grupo local «Folclore de mi Tierra». Durante las actuaciones de «Folclore de mi Tierra», se dio un giro musical incorporando nuevos instrumentos, logrando recuperar y enriquecer los sonidos tradicionales de la localidad, gracias al esfuerzo incondicional de todos los miembros que participaron en la preparación y ejecución de las actuaciones.
El evento culminó con un gran encuentro de cuadrillas, que reunió a los Animeros de Cehegín (Murcia), la Cuadrilla de Huebras de Nerpio (Albacete), y como anfitriones, la Hermandad de Ánimas y la Rondalla Aires de la Puebla, ambas de Puebla de Don Fadrique. Estos músicos y agrupaciones, con su dedicación y pasión, animaron las jornadas con música en directo, reforzando la importancia de la música como patrimonio vivo y símbolo de identidad del municipio.
Las jornadas fueron posibles gracias al apoyo de instituciones y empresas patrocinadoras como la Diputación de Granada, Caja Rural de Granada y los alojamientos rurales Raíces 22, Cortijo San Roque y Complejo Rural El Molinico, además del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique.
El éxito de participación y la excelente acogida por parte del público refuerzan la intención de la organización de consolidar estas jornadas como una cita anual, destinada a poner en valor las tradiciones serranas y a fortalecer el atractivo cultural y turístico del municipio.
