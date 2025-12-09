Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Escola de Ball de Galilea ( Mallorca) JESÚS GARCÍA

Puebla de Don Fadrique celebra con éxito sus I Jornadas Etnográficas

El evento ha sido un homenaje vivo a las tradiciones y a la identidad serrana poblata

JOSÉ UTRERA

PUEBLA DE DON FADRIQUE

Martes, 9 de diciembre 2025, 22:04

El municipio de Puebla de Don Fadrique ha celebrado sus I Jornadas Etnográficas, un evento que reunió a cientos de vecinos, visitantes y amantes de ... la cultura tradicional en dos días dedicados a la música, la artesanía, el folclore y la gastronomía local.

