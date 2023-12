Puebla de Don Fabrique celebra la II edición de su Festival de Navidad

Con tan solo dos ediciones, el espectáculo de la escuela de baile de Puebla de don Fadrique se ha convertido en una de las actividades culturales más esperadas en el inicio de la pascua del municipio. Para este ocasión se colgó el cartel de no hay entradas, que se vendieron la misma mañana que salieron a la venta.

El director y creador de la escuela de baile, Raúl Martinez Morenilla, comenzó hace dos años con 20 alumnos y desde entonces su número no ha parado de aumentar, ahora son 70 divididos en 7 grupos desde los 4-5 años hasta los 70. Cualquier edad es buena para bailar.

La escuela de la mano de su director ha organizado 4 festivales, dos festivales de flamenco durante el verano cultural y otros dos para la Pascua, todos ellos en Puebla de Don Fadrique. Además la escuela de baile ha actuado ya fuera del municipio ya que el pasado mes de octubre que estuvieron en Valencia.

Raúl, indica que no es solo una escuela de flamenco, también se aprenden bailes regionales. «Llevo toda mi vida bailando regional e investigando más sobre ellos para recuperarlos y que no se pierdan, luego monto mis propias coreografías» manifiesta. «El folclore es algo que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Nuestros abuelos y abuelas aprendieron de sus padres de una forma práctica, sin ir a ninguna escuela de baile ni grabándolo para ensayar en casa, era algo que se aprendía en las fiestas y celebraciones. Eso ha hecho que no haya un registro gráfico a dónde acudir. Durante muchos años he ido preguntando a nuestros mayores que compartieran conmigo sus recuerdos. Algunos sabían una estrofa, otros un paso… poco a poco he ido completando bailes y canciones, algunas de las cuales han sido presentadas en este festival».

Martinez Morenilla, argumenta que cada espectáculo representa una historia y es el resultado de muchas horas de trabajo, «no solo mío, también de todos los alumnos y alumnas que en él participan. Además cada festival cuenta con un vestuario único, la mayoría diseñado por mí y confeccionado con la ayuda de mi madre y mis primas. Ellas también son partícipes del éxito que ha tenido cada uno de los festivales que he estrenado en Puebla de Don Fadrique y que espero pronto poder mostrarlos a nivel provincial incluso nacional».

El festival celebrado el viernes pasado, fue todo un éxito «afloraron las emociones durante la actuación tanto por las personas que me ayudaron con la investigación como familiares de aquellas que me ayudaron en su momento y ya no están. Estaré eternamente agradecido».

El director de la escuela de bailes de La Puebla, señala que tiene muchos proyectos en mente que poco a poco ira elaborando. Mientras tanto continua investigando, pues le apasionan las vivencias de antaño y la cultura de su pueblo.