El PSOE recuerda que la ampliación del Parque de Bomberos es una obra «heredada» Manolo Gavilán, señala, que es fruto de la programación de los equipos socialistas en el ayuntamiento de Baza y en la Diputación

JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:13

Tras la inauguración por parte del presidente de la Diputación, de la ampliación del Parque de Bomberos de Baza, PSOE de Baza recuerda que la ampliación inaugurada por el actual equipo de gobierno del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, es en realidad una obra heredada de la gestión socialista.

«Este proyecto, con una inversión cercana a los 800.000 euros, no surge de una decisión actual, sino de un trabajo serio y planificado durante el anterior mandato socialista, con José Entrena al frente de la Diputación de Granada y Manolo Gavilán como alcalde de Baza». «Ambos lideraron el proceso para impulsar, diseñar y asegurar la financiación de esta infraestructura tan necesaria, dejando todos los trámites listos para que pudiera ejecutarse sin dificultades».

El actual portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Baza, destaca que el proyecto ahora concluidos, fue su compromiso con la ciudad y con la comarca que permitió garantizar que el Parque de Bomberos contara con unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales.

El PSOE señala que, aunque el actual equipo de gobierno del PP haya preferido no mencionarlo en el acto de inauguración, resulta fundamental subrayar que esta ampliación es fruto del compromiso del PSOE con los servicios públicos y con la seguridad ciudadana. «El objetivo siempre fue claro: dotar a Baza y a la comarca de un servicio de emergencias más eficaz, con mejores condiciones para los profesionales que lo integran y con una capacidad de respuesta reforzada ante cualquier eventualidad». «Desde el PSOE de Baza celebramos que la obra ya esté en uso, porque supone un avance real y tangible en la calidad de los servicios públicos. Con esta actuación se mejora la labor diaria de los bomberos, que disponen ahora de un entorno de trabajo más seguro y funcional, y al mismo tiempo se garantiza a la ciudadanía un servicio de emergencias a la altura de sus necesidades» indican.

La segunda ampliación del Parque de Bomberos, al primera y más importante se realizó el año 2011«es, en definitiva, un ejemplo de cómo las políticas socialistas generan infraestructuras útiles, pensadas para el bienestar colectivo y para fortalecer la cohesión de toda la comarca». Termina diciendo, Gavilán.