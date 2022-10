El PSOE reclama más ayudas para los ganaderos afectados por la viruela ovina y caprina

El PSOE de Granada presentará mociones en los ayuntamientos de las comarcas de Baza y Huéscar para instar a la Junta de Andalucía a que ponga en marcha un plan de ayudas para las explotaciones afectadas por la viruela caprina y ovina, que incluya una indemnización por los animales sacrificados por la diferencia existente entre los precios de mercado y los de referencia que hay establecidos según baremo como indemnización por cada animal sacrificado.

El PSOE va a presentar mociones en los ayuntamientos en las que también pide al Gobierno andaluz que además de los gastos de sacrificio,transporte, limpieza y desinfección de las explotaciones, se tomen medidas para que los ganaderos afectados no pierdan las ayudas de la PAC que les pudieran corresponder y se estudie la manera de pagar por el lucro cesante, ya que los ganaderos no van a tener ingresos durante meses y en muchos casos, sus ganaderías es la única fuente de ingresos con que cuentan para vivir el día a día, pagar seguros y en algún caso hasta la hipoteca de su casa y una ayuda para la reposición de los animales sacrificados.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, ha visitado Baza, donde ha considerado que el Gobierno de Moreno Bonilla en el ámbito de sus atribuciones tiene que dar respuesta y escuchar las necesidades de un colectivo que se está enfrentado, entre otros factores adversos, a las consecuencias provocadas por el brote de viruela ovina y caprina.

«Está muy bien que el presidente andaluz se haga fotos con ganaderos durante la campaña electoral, pero ahora tanto ellos como el sector necesitan que cumpla de verdad y les dé respuestas», señala García Cerezo

El socialista, califica como «insuficientes» las ayudas anunciadas por la Junta tras ser interpelada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara andaluza, García Cerezo ha considerado que «son necesarias y urgentes más medidas por parte de la Administración autonómica para complementar las indemnizaciones fijadas por el Gobierno de España».

Este brote no solo está afectando al sector ganadero de las comarcas de Baza y de Huéscar, es clave para la economía y la fijación de población al territorio sino que incide aún más en la difícil situación que atraviesan los ganaderos que por los precios de los alimentos para el ganado al no poder salir a pastorear y en la dificultad que sufren las ganaderías sanas para mantener el ganado que se encuentra encerrado por prevención, lamenta García Cerezo, por lo que ha subrayado la necesidad de que las explotaciones reciban el máximo apoyo desde el ámbito público para garantizar su continuidad y que la Junta aporte dinero de su prepuestos, no solo el que viene de Europa.

A preguntas de los periodistas, García Cerezo reclama a la Junta que apoye a la ganadería extensiva y la incluya en el Plan SOS contra la sequía, anunciado recientemente, tras haberla dejado fuera del mismo. «Los ganaderos de toda Andalucía están pasando una situación muy difícil por la escasez de precipitaciones y todos ellos deben ser respaldados por igual, por ello pedimos al Gobierno andaluz que explique el porqué de la exclusión de la ganadería extensiva», indica.