El PSOE pide lealtad institucional y exige no solo el tren sino también el resto de infraestructuras La autovía del Almanzora, la carretera entre Baza, Benamaurel y Huéscar, la autovía de Darro Iznallor y la carretera Guadix y Morelábor, a través de Benalúa, Fonelas y Pedro Martínez

José Utrera García Baza Martes, 24 de septiembre 2024, 09:21

El PSOE de Granada insiste en la «lealtad» a todas las instituciones públicas, al territorio y al movimiento civil que ha encabezado las reivindicaciones para reclamar el desarrollo de todas las infraestructuras en las comarcas de Guadix y El Marquesado, Baza y Huéscar.

El diputado provincial Juan Francisco Torregrosa, presente en la reunión de ayer en Baza, ratificó el compromiso de las políticas socialistas para trabajar por estas comarcas: «Si el fin es crear una mesa de trabajo defender y reivindicar las infraestructuras de nuestro territorio, pueden contar con el partido socialista sin fisuras; pero si el objetivo de la mesa es atacar al Gobierno de España, no contarán con nuestra participación ni apoyo. No permitiremos que se utilicen a nuestros pueblos y comarcas como una herramienta política con fines partidistas que no aporten soluciones reales a las necesidades de nuestra comunidad».

«El PSOE de Granada siempre ha estado y está con el desarrollo de este territorio, como se ha demostrado más recientemente con actuaciones en el ámbito de la energía, la agricultura o el turismo, y con todos aquellos proyectos que generen riqueza y bienestar a la ciudadanía», ha manifestado.

Sobre el tren Guadix-Baza-Lorca, destaca que «vamos a insistir como lo hemos hecho hasta ahora porque no renunciamos al mismo. En el marco del Corredor Ferroviario Mediterráneo lo que hoy es no es viable, mañana podría serlo» y apunta que las infraestructuras de la comarca «no son solo el tren por lo que una mesa solo para esta cuestión nace muerta por partidista».

«Defendemos esta línea ferroviaria al igual que consideramos que estas comarcas necesitan infraestructuras, tantas veces reivindicadas por el PP desde la oposición, pero completamente olvidadas por el Gobierno de Moreno Bonilla, caso de la autovía del Almanzora hasta Baza, la carretera A-4200 Baza-Benamaurel, la conversión en autovía de la Darro-Iznalloz o la mejora de la A-325 entre Guadix y Morelábor, a través de Benalúa, Fonelas y Pedro Martínez».

A juicio de Torregrosa, también hay que abordar estas necesidades ante las que el Gobierno andaluz del PP en los últimos seis años «no ha hecho absolutamente nada».