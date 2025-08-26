Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Baza, durante la presentación del cartel taurino de este año con la empresa de la plaza de toros J. Utrera

El PSOE pide explicaciones al alcalde de Baza por el convenio con una empresa taurina

Según el PSOE, «el regidor afirma que la aportación municipal por importe de 10.000 euros se destinaría a la mejora de la plaza, cuando en realidad el convenio no recoge en ningún punto tal obligación»

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Martes, 26 de agosto 2025, 09:16

El grupo municipal del PSOE de Baza ha pedido explicaciones al alcalde en relación al convenio firmado con la empresa taurina para la gestión de la Plaza de Toros, como respuesta a una pregunta realizada en el pleno del pasado mes.

Según el PSOE, «el regidor afirma que la aportación municipal por importe de 10.000 euros se destinaría a la mejora de la plaza, cuando en realidad el convenio no recoge en ningún punto tal obligación. Se trata, por tanto, de una subvención directa encubierta, un auténtico cheque en blanco a favor de la empresa taurina, sin contraprestaciones claras para la ciudadanía».

La concejal socialista Ana Carpio aseugra que el convenio contempla semanas de disponibilidad de la Plaza de Toros para la realización de actividades culturales, sociales o deportivas organizadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, «el equipo de Gobierno no ha hecho uso de dichos periodos, desaprovechando un recurso municipal que debería estar al servicio de la ciudadanía».

La edil socialista precisa que ante las preguntas formuladas en pleno por los grupos de la oposición, «el alcalde mintió descaradamente, ocultando la verdadera naturaleza del convenio y tratando de justificar una decisión que únicamente beneficia a la empresa privada adjudicataria.» Por lo que el PSOE exige «transparencia inmediata sobre los términos del convenio y las correspondientes explicaciones públicas del alcalde por sus declaraciones falsas», así como la revisión del convenio, «garantizando que cualquier aportación económica se traduzca en mejoras tangibles para la plaza de toros y para el conjunto de la ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  5. 5 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  6. 6

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  7. 7 Una lengua de polvo sahariano invade Andalucía: calima y regreso del calor
  8. 8

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  9. 9

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  10. 10

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide explicaciones al alcalde de Baza por el convenio con una empresa taurina

El PSOE pide explicaciones al alcalde de Baza por el convenio con una empresa taurina