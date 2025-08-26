El PSOE pide explicaciones al alcalde de Baza por el convenio con una empresa taurina Según el PSOE, «el regidor afirma que la aportación municipal por importe de 10.000 euros se destinaría a la mejora de la plaza, cuando en realidad el convenio no recoge en ningún punto tal obligación»

El alcalde de Baza, durante la presentación del cartel taurino de este año con la empresa de la plaza de toros

José Utrera García Baza Martes, 26 de agosto 2025, 09:16

El grupo municipal del PSOE de Baza ha pedido explicaciones al alcalde en relación al convenio firmado con la empresa taurina para la gestión de la Plaza de Toros, como respuesta a una pregunta realizada en el pleno del pasado mes.

Según el PSOE, «el regidor afirma que la aportación municipal por importe de 10.000 euros se destinaría a la mejora de la plaza, cuando en realidad el convenio no recoge en ningún punto tal obligación. Se trata, por tanto, de una subvención directa encubierta, un auténtico cheque en blanco a favor de la empresa taurina, sin contraprestaciones claras para la ciudadanía».

La concejal socialista Ana Carpio aseugra que el convenio contempla semanas de disponibilidad de la Plaza de Toros para la realización de actividades culturales, sociales o deportivas organizadas por el Ayuntamiento. Sin embargo, «el equipo de Gobierno no ha hecho uso de dichos periodos, desaprovechando un recurso municipal que debería estar al servicio de la ciudadanía».

La edil socialista precisa que ante las preguntas formuladas en pleno por los grupos de la oposición, «el alcalde mintió descaradamente, ocultando la verdadera naturaleza del convenio y tratando de justificar una decisión que únicamente beneficia a la empresa privada adjudicataria.» Por lo que el PSOE exige «transparencia inmediata sobre los términos del convenio y las correspondientes explicaciones públicas del alcalde por sus declaraciones falsas», así como la revisión del convenio, «garantizando que cualquier aportación económica se traduzca en mejoras tangibles para la plaza de toros y para el conjunto de la ciudadanía.