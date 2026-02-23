Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encuentro diputados provincales alcaldes y cargos politicos del PSOE en Huéscar IDEAL

El PSOE pide a Diputación que asuma con fondos propios el proyecto 'Primeros pobladores'

Los socialistas reclaman al gobierno del PP que «priorice» la inversión en territorios que pierden población en lugar de centrar su apuesta en las zonas más cercanas a la capital

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Lunes, 23 de febrero 2026, 09:30

Comenta

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en esta institución que asuma con fondos propios el proyecto 'Primeros ... pobladores', que resulta «fundamental» para el desarrollo de la comarca de Huéscar y que tiene como objetivo aprovechar su identidad, patrimonio y cultura, así como el medio ambiente de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja una lluvia de miles de euros en Granada
  2. 2 Una familia y su perro logran escapar de su vivienda en llamas en La Zubia
  3. 3 La Guardia Civil entra en Pinos Puente y detiene a un traficante con dos órdenes de búsqueda y captura
  4. 4 El bar de Granada que cierra el local para ti y tus amigos con cerveza por menos de 70 céntimos
  5. 5 «Ahora te vas a enterar, te voy a matar»
  6. 6 Los Gemeliers, «terriblemente asustados» tras la brutal paliza que les llevó de urgencia al hospital
  7. 7 Pablo Pin, campeón de la Copa del Rey
  8. 8

    El gol de un granadino vuelve a tumbar al Real Madrid 24 años después
  9. 9

    El Cecilio de Sierra Nevada 1996, al descubierto: «Por fin me veis la cara»
  10. 10 Curro Marín presenta un nuevo Vermú de Garaje: es rosado y es 100% granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide a Diputación que asuma con fondos propios el proyecto 'Primeros pobladores'

El PSOE pide a Diputación que asuma con fondos propios el proyecto &#039;Primeros pobladores&#039;