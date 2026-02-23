El PSOE pide a Diputación que asuma con fondos propios el proyecto 'Primeros pobladores'

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en esta institución que asuma con fondos propios el proyecto 'Primeros ... pobladores', que resulta «fundamental» para el desarrollo de la comarca de Huéscar y que tiene como objetivo aprovechar su identidad, patrimonio y cultura, así como el medio ambiente de la zona.

Junto a otros diputados provinciales y alcaldes y portavoces socialistas del territorio, el diputado provincial Paco Cuenca ha reivindicado a la institución provincial que asuma este compromiso para respaldar esta acción «estratégica».

«Se trata de uno de los territorios que necesita la ayuda de la Diputación, cuyo objetivo primordial es velar por los municipios más pequeños», ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Galera, José Manuel Guillén, censura que la institución provincial «deje de invertir en un proyecto que solamente costaba algo más de 2 millones de euros que permitía a los pueblos de esta zona echar adelante un proyecto que fija una serie de bases para que se pueda desarrollar con los recursos que tiene».

«Vemos como la Diputación centra su apuesta en las zonas más cercanas a la capital o en las que están más pobladas, cuando tiene más sentido que esté presente en zonas como esta, en las que estamos perdiendo población y tenemos una limitación de recursos. El gobierno provincial nos deja de lado».