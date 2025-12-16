Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Manolo Gavilan, secretario general del PSOE Baza Ideal

El PSOE llama a IU y Compromiso por Baza a formar una mayoría en el Ayuntamiento de Baza

«Nuestra propuesta es clara: queremos convertir esa mayoría numérica en una mayoría de gobierno, de gestión y de ilusión», defienden los socialistas

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Martes, 16 de diciembre 2025, 10:15

El PSOE de Baza ha lanzado un reto al resto de partidos de la oposición: sumar una mayoría y cambiar el actual gobierno del PP ... presentando una moción de censura conjunta entre PSOE, IU y Compromiso por Baza. No es el primer intento para desbancar al PP de la alcaldía bastetano, pero sí puede ser la última oportunidad de hacerlo.

