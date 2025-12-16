El PSOE llama a IU y Compromiso por Baza a formar una mayoría en el Ayuntamiento de Baza

El PSOE de Baza ha lanzado un reto al resto de partidos de la oposición: sumar una mayoría y cambiar el actual gobierno del PP ... presentando una moción de censura conjunta entre PSOE, IU y Compromiso por Baza. No es el primer intento para desbancar al PP de la alcaldía bastetano, pero sí puede ser la última oportunidad de hacerlo.

Según indican los socialistas «los acontecimientos que en los últimos meses hemos presenciado en el Ayuntamiento de Baza nos obligan a reflexionar con seriedad sobre el bajo nivel institucional al que ha llegado la vida pública local. Ha llegado el momento de decidir si debemos continuar con resignación hasta el final del mandato o trabajar en la construcción de una alternativa que ponga fin al desgaste y al deterioro que la ciudad viene sufriendo desde junio de 2023».

El PSOE recuerda que tras las municipales se configuró una mayoría que otorgó el gobierno local al Partido Popular, que no había ganado las elecciones, pero que accedió a la alcaldía gracias al apoyo de Vox y de Compromiso por Baza (CXB). «Lo hicieron bajo el argumento de que había que cambiar, sin que todavía sepamos qué había que cambiar exactamente, pues Baza ha sido gobernada durante 40 años por quienes la ciudadanía respaldó de forma mayoritaria», esgrime el PSOE.

«Contra todo pronóstico, los ataques públicos hacia Lidia Sánchez, concejala de Compromiso Por Baza, que fue quien le dio la alcaldía al PP, se repiten de forma reiterada, siendo la única persona que sostiene al actual gobierno, como quedó patente en la actuación vergonzante, irresponsable y absolutamente impropia de una institución democrática protagonizada durante el pleno del mes de octubre».

La formación de izquierdas señala que estos episodios «nos parecen profundamente irrespetuosos, carentes de verdad, inmorales y faltos de toda ética. Más aún, ofenden a la ciudadanía, que comienza a sentir vergüenza ajena de quienes hoy la representan políticamente».

Ante la actual situación en PSOE plantea al resto de formaciones políticas de la oposición «continuar cada partido en su posición actual, permitiendo que esta situación se prolongue un año y medio más. O abrir un nuevo rumbo que devuelva estabilidad, dignidad y eficacia al Ayuntamiento de Baza«.

«Ante este escenario, desde el PSOE nos negamos a resignarnos. Existe una realidad aritmética en el pleno: PSOE, Compromiso por Baza e Izquierda Unida sumamos una mayoría que, a menudo, vota unida para frenar los desmanes del PP. Nuestra propuesta es clara: queremos convertir esa mayoría numérica en una mayoría de gobierno, de gestión y de ilusión. Queremos transformar el«bloqueo en construcción».

Moción inmediata

El PSOE señala «nos dirigimos formalmente a las fuerzas de la oposición para abrir un espacio de diálogo inmediato que culmine en una alternativa de gobierno sólida. Nuestro objetivo es subir el nivel de la vida pública en Baza, acabar con los insultos y devolver la dignidad al Salón de Plenos«.

Y agregan: «Estamos a tiempo. Queda año y medio de mandato y tenemos la obligación moral de volver a ilusionar a la ciudadanía bastetana. Baza tiene proyectos, tiene talento y tiene futuro, pero necesita un gobierno que funcione. Desde el PSOE tendemos la mano para hacer esto posible. Hacer es asumir el compromiso con el futuro de nuestra ciudad; no hacer es blanquear el desastre que estamos viendo. Nosotros elegimos actuar».