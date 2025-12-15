Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manolo Gavilán portavoz municipal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Baza JOSÉ UTRERA

El PSOE llama a IU y Compromiso por Baza a formar una mayoría en el Ayuntamiento de Baza

«Nuestra propuesta es clara: queremos convertir esa mayoría numérica en una mayoría de gobierno, de gestión y de ilusión»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 15 de diciembre 2025, 22:18

El PSOE ha lanzado un reto al resto de partidos de la oposición, sumar una mayoría y cambiar el actual gobierno del PP presentando una ... moción de censura conjunta entre PSOE, IU y Compromiso por Baza.

