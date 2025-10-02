El PSOE insta a Moreno Bonilla a aclarar si hay afectadas en Granada por los fallos en el cribado del cáncer de mama María Ángeles Prieto denuncia que el «desmantelamiento» del Hospital de Baza a la vez que exige el cese de la consejera de Salud

María Ángeles Prieto a las puertas del Hospital de Baza junto a alcaldes, concejales, cargos sindicales e integrentes de la Plataforda de Defensa del Hospital

JOSÉ UTRERA BAZA Jueves, 2 de octubre 2025, 15:00

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto insta al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a aclarar si hay alguna mujer afectada en Granada por los fallos en el cribado del cáncer de mama, un hecho que ha calificado de «inadmisible».

En Baza, junto al secretario general del PSOE bastetano, Manuel Gavilán, Prieto señala que «alrededor de unas 60.000 granadinas son las que participan en este screening y están preocupadas en estos momentos al no saber qué ha pasado con sus pruebas».

«La consejera de Salud no sabe qué ha pasado ni cuántos casos hay, tampoco sabe que ha fallado, algo intolerable. Son las propias mujeres las que están informando a la Consejería cuál ha sido el problema», ha lamentado.

Según la socialista, «el sistema ha fallado porque Moreno Bonilla está fallando a la ciudadanía, en este caso a las mujeres, y a la sanidad pública, con brutales recortes para derivar millones a la privada».

«Pedimos el cese de la consejera de Salud, alguien que no es capaz de gestionar un programa como el screening de cáncer de mamas, que salva tantas vidas, no puede seguir ni un minuto más al frente de esta responsabilidad», manifiesta la parlamentaria.

Tras calificar de «escándalo» lo ocurrido, subraya que «este desastre pone en evidencia la mala gestión, la incapacidad e incompetencia para gestionar algo tan importante como es la sanidad pública y que el Servicio Andaluz de Salud funcione. Esta puede ser la punta del iceberg de lo que puede estar pasando».

«Desmantelamiento» del Hospital de Baza

En ese contexto, denuncia la situación en la que se encuentra el Hospital de Baza, un centro que «tanto costó conseguirlo para las comarcas del norte de la provincia y ahora el gobierno de Moreno Bonilla está desmantelando».

A las puertas del centro hospitalario junto a alcalde y concejales de las comarcas de Baza, Huéscar y Pozo Alcón, sindicatos y miembros de la Plataforma ciudadana en defensa del Hospital de Baza, Prieto censura que el municipio bastetano «pueda quedarse sin hospital al perder servicios, horas de atención y profesionales. La prueba más evidente de ello es el aumento de las listas de espera, que siguen aumentando. Es absolutamente inaceptable que con más presupuesto que nunca, la sanidad funcione peor que nunca», asevera.

«El desvío de recursos de Moreno Bonilla a la privada lo está sufriendo la ciudadanía y centros públicos como el Hospital de Baza. Hay que defender nuestro derecho a recibir atención sanitaria cerca de donde vivimos, como ha sido siempre. Hay que parar el destrozo de este hospital y de la Atención Primaria de todo el distrito sanitario», concluye.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Baza, Manuel Gavilán, indica que «defender nuestro Hospital comarcal y el resto de equipamientos sanitarios es tarea de todos» por lo que ha animado a la ciudadanía y al conjunto de la sociedad bastetana a «unirse en defensa de nuestra sanidad pública y universal».