Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manolo Gavilán y Juan Francisco Torregrosa en la sede del PSOE de Baza JOSÉ UTRERA

El PSOE insiste en la necesidad de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería

Los socialistas censuran que hace más de 2 años se aprobara una moción por unanimidad y el gobierno de Francisco Rodríguez «aún no haya hecho nada» para que la Junta «asuma sus competencias»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 16 de enero 2026, 13:28

Comenta

El Partido Socialista en Baza ha censurado que hace más de 2 años se aprobara una moción por unanimidad y el gobierno de Francisco Rodríguez « ... aún no haya hecho nada» para que la Junta «asuma sus competencias» ante la necesidad, señalan, de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El profesor que enseñó a construir con rigor a miles de estudiantes de Granada
  2. 2 El punta Álvaro García, del Mérida, opción para el Granada CF
  3. 3 La espectacular imagen de Granada y Sierra Nevada vistas de noche desde un avión
  4. 4

    Un «grupo criminal» de policías que perfeccionó sus métodos durante dos décadas
  5. 5 Cuatro niños alertan de un fuego en el que resultó herida su madre en Alhendín
  6. 6 Nuevo temporal invernal en Granada: la lluvia, las tormentas y la nieve llegan a estas zonas
  7. 7 La DGT lo aclara: las ITV de las balizas V-16 y lo que se debe llevar en la guantera
  8. 8

    Oficial: Gonzalo Petit refuerza el ataque del Granada CF
  9. 9 La cantante Vanesa Martín visita Granada y se rinde ante estos restaurantes de Sierra Nevada: «Dan gloria»
  10. 10

    La investigación a la Policía Local señala a más pueblos y convocatorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE insiste en la necesidad de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería

El PSOE insiste en la necesidad de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería