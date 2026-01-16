El PSOE insiste en la necesidad de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería

El Partido Socialista en Baza ha censurado que hace más de 2 años se aprobara una moción por unanimidad y el gobierno de Francisco Rodríguez « ... aún no haya hecho nada» para que la Junta «asuma sus competencias» ante la necesidad, señalan, de mejorar el transporte entre el norte de la provincia y Almería.

En Baza, junto al portavoz socialista en el Ayuntamiento bastetano, Manuel Gavilán, el Diputado provincial Juan Francisco Torregrosa recuerdan que esa iniciativa -que también se elevó a los plenos de los distintos ayuntamientos de la zona y como PNL al Parlamento andaluz- se aprobó por unanimidad en Diputación por todos los grupos políticos, con la inclusión de una enmienda del PP e IU para que se reflejara la necesidad de la reapertura de la línea ferroviaria Guadix-Baza-Lorca.

El PSOE siempre ha tenido «claro» el apoyo a ese proyecto con independencia de quien gobernara cualquier administración; el socialista afea al PP que «cuando la petición de mejora del transporte por autobús llegó al Parlamento votara en contra de lo que había votado a favor en la Diputación de Granada, para que ésta instara a la Junta a mejorar el transporte por autobús como administración competente en la materia».

«No entendimos nada, quizá su posicionamiento en el Parlamento es lo que el PP realmente piensa y lo que hizo en Diputación fue un paripé», apostilla Torregrosa para criticar el «pragmatismo» con el que la derecha gobierna «a la hora de practicar políticas allá donde están los votos».

«El PP destina los recursos donde más habitantes hay, caso de las zonas urbanas, tal y como se aprecia en los presupuestos de la Diputación y de la Junta. Y, por desgracia, no lo hace en las comarcas del norte de la provincia como las de Baza y Huéscar que cuentan con pocos habitantes y en fase de despoblación como otras comarcas de la provincia», dice.

Torregrosa censura que, por ejemplo, ocho presupuestos después el bagaje de la Junta en las comarcas de Baza y Huéscar sea «nulo» y aboga por «continuar impulsando iniciativas propositivas como la que también elevamos al pleno de Diputación celebrado en Baza para proponer la creación de una mesa provincial por las infraestructuras para sacarlas del debate de la confrontación».

«Planteamos que se hiciera un buen diagnóstico con todos los agentes socioeconómicos y políticos de la provincia para hacer una planificación con objeto de trabajar en positivo, definir todas las necesidades y, a partir de ahí, defender y reivindicar con unanimidad todas y cada una de las infraestructuras estratégicas que son necesarias en la provincia», ha dicho.

«Más de un año después de aprobar esa moción a propuesta del grupo socialista, tampoco ha pasado nada. Ha resultado ser un brindis al sol en la Diputación», ha lamentado para subrayar que «las políticas tienen que ser de cohesión territorial para que la gente no tenga que huir de los territorios».

Falta de atención a la comarcal

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Baza, Manuel Gavilán, denuncia la «falta de atención a la demanda comarcal para la mejora de las frecuencias del transporte público, especialmente por carretera, entre Baza y Almería, que tanto sufren sobre sobre todo los estudiantes que tienen que acudir a la Universidad de Almería».

«El PP en el Ayuntamiento de Baza, con su alcalde a la cabeza, aprueba las iniciativas y luego no le hace un seguimiento y no insiste ante sus compañeros de partido, de otros ámbitos», expone Gavilán

El portavoz socialista, remarca que estando el PSOE en el gobierno local se fijó una línea de trabajo para la mejora del transporte en la que se elaboró un proyecto piloto para mejorar las líneas y las frecuencias en la comarca. Un documento, que se puso a disposición de la Junta, gobernada ya por el PP, y del que, «a día de hoy, no tenemos conocimiento de su actualización».

En ese contexto, critica que al hacer un simulacro para sacar un billete de autobús desde Baza a Almería o viceversa, «el viaje más corto sea de tres horas de duración y haya algunos entre las tres y cinco horas y media. Si alguien piensa que, en esas circunstancias, un ciudadano de aquí va a coger un servicio público, como es natural, no lo van a hacer».