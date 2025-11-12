Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cargos y dirigentes del PSOE de Granada y Almeria exigen la construción de la Autovía del Almanzora hasta Baza JOSÉ UTRERA

El PSOE exige a Moreno Bonilla la finalización de la autovía del Almanzora hasta Baza

Los socialistas consideran «una estafa» la falta de presupuesto y van a presentar una enmienda específica para exigir la construcción de esta vía entre Fines y la A-92

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:06

Ayer se reunieron en Baza un nutrido grupo de cargos del PSOE, alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios de las provincias de Granada y Almería, entre ellos ... la parlamentaria Olga Manzano, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Baza, Manolo Gavilán, para denunciar que «los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año vuelven a dejar fuera los grandes proyectos pendientes en la comarca de Baza y Alto Almanzora, como es la construcción de la totalidad de la autovía entre Huércal Overa y Baza, que ahora finaliza en Fines».

