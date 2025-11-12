El PSOE exige a Moreno Bonilla la finalización de la autovía del Almanzora hasta Baza

Ayer se reunieron en Baza un nutrido grupo de cargos del PSOE, alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios de las provincias de Granada y Almería, entre ellos ... la parlamentaria Olga Manzano, el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Baza, Manolo Gavilán, para denunciar que «los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año vuelven a dejar fuera los grandes proyectos pendientes en la comarca de Baza y Alto Almanzora, como es la construcción de la totalidad de la autovía entre Huércal Overa y Baza, que ahora finaliza en Fines».

Manzano señala que «estos presupuestos son una decepción absoluta porque, una vez más, excluyen la terminación de la autovía de la Almanzora en su conexión con Baza y la A-92 Norte. Una infraestructura clave para la vertebración y el futuro de nuestras comarcas», señala.

Por su parte, Manolo Gavilán también reivindica la transformación de la A-334 en autovía. «Hasta aquí hemos llegado, no puede pasar ni un presupuesto más sin que aparezca de manera clara la autovía del Almanzora hasta Baza, sin eufemismos como hasta ahora», a la vez que ha reclamado el resto de actuaciones pendientes en materia de infraestructuras, como la estación de autobuses y la mejora integral de la A-4200.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, también reclama la culminación de la Autovía del Almanzora hasta Baza, una reivindicación que define como «justa, legítima y compartida por los vecinos de las comarcas del Almanzora y de Baza, así como por todo su tejido social y económico».

Los socialistas van a presentar una enmienda específica al borrador de presupuestos del PP para exigir la construcción de esta vía entre Fines y la A-92.

Situación sanitaria

Olga Manzano también critica la «propaganda» del gobierno andaluz al presentarlas como «presupuestos históricos» y advierte que el «deterioro» del sistema sanitario «es ya insostenible». «Miles de mujeres han perdido la confianza en su sistema de salud tras los fallos en las pruebas de detección de cáncer de mama. Y en estas comarcas la situación es aún más preocupante pues hay consultorios sin personal, el hospital comarcal en Baza cada vez más degradado y pacientes que son trasladados hasta Granada, previo trasbordo de ambulancia en un área de servicio o en mitad del Puerto de la Mora«, lamenta.