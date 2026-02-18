Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La comarca de Baza lleva 40 años esperando la modernización de regadios JOSÉ UTRERA

El PSOE exige a la Junta que los agricultores de Baza se acojan a la modernización de regadíos

El Gerardo Sánchez afirma que el rechazo del gobierno de Moreno Bonilla a que puedan participar del Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía supone una «enorme decepción» para el sector

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 18 de febrero 2026, 19:09

Comenta

El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha instado a la Junta de Andalucía a «rectificar de inmediato» para permitir que los agricultores de la comarca de ... Baza puedan acogerse al Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (REGADIA) tras rechazar su participación en el mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pastelero granadino que abastece a varios pueblos con su masa madre y dulces caseros
  2. 2 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  3. 3

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  4. 4 Reabierta la A-92G tras quedar cortada por los daños provocados en un puente por un camión
  5. 5 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  6. 6 Herida grave una joven de 20 años tras un atropello en el campus de Cartuja
  7. 7 Inditex explica por qué está cerrado el Stradivarius del centro de Granada
  8. 8

    «Borrica, estás gilipollas...»: los mensajes del exnúmero dos de la Policía acusado de violar a una subordinada
  9. 9

    Condenado por estafa un abogado que usó el forfait de su padre para esquiar gratis en la Sierra
  10. 10 Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Granada 2026: todos los cambios por días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE exige a la Junta que los agricultores de Baza se acojan a la modernización de regadíos

El PSOE exige a la Junta que los agricultores de Baza se acojan a la modernización de regadíos