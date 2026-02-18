El PSOE exige a la Junta que los agricultores de Baza se acojan a la modernización de regadíos

El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha instado a la Junta de Andalucía a «rectificar de inmediato» para permitir que los agricultores de la comarca de ... Baza puedan acogerse al Plan de Modernización de Regadíos de Andalucía (REGADIA) tras rechazar su participación en el mismo.

«El rechazo de la Junta a que las comunidades de regantes puedan acogerse a este Plan ha sido un jarro de agua fría y ha supuesto una enorme decepción para los agricultores de este territorio», señala Sánchez.

El socialista, que ha elevado este asunto al Parlamento andaluz, ha denunciado que el argumento utilizado por la Consejería de Agricultura sea que los proyectos de inversión no están declarados de Interés General del Estado.

«Una afirmación que no se sostiene ni técnica ni jurídicamente ya que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 4/2023 contempla las Obras de Consolidación de la Zona Regable del Negratín en la Comarca de Baza --con incidencia en los municipios de Baza, Caniles, Zújar y Freila-- como de Interés General del Estado», ha subrayado.

Según Sánchez, estas denegaciones «no responden a criterios técnicos, sino a una decisión política que frena una vez más el desarrollo del campo bastetano, que impide la modernización de los regadíos y la generación de empleo en una de las comarcas más castigadas por la despoblación en Andalucía».

Así, le ha pedido al consejero del ramo, Ramón Fernández Pacheco, que atienda las alegaciones que han presentado las comunidades de regantes y apruebe su participación en el REGADIA».

En ese contexto, el socialista indica que el cambio de secano a regadío tiene un «efecto multiplicador» para la economía de su zona de implantación, convirtiéndose en un motor de desarrollo de la misma.

«Una hectárea de regadío produce seis veces más que una hectárea de secano, la renta para el agricultor es cuatro veces superior a la de la agricultura de secano y genera el triple de empleo directo e indirecto», detalla.

Tras incidir en que la apuesta por el regadío favorece un sistema vertebrador del territorio, permite fijar la población al medio rural y mejora la calidad de vida del entorno, Sánchez ha indica que «conscientes de esta realidad, los agricultores de la comarca de Baza optaron por renunciar al riego con sus pozos y agruparse en comunidades de regantes para poder disponer de los 18,5 hectómetros cúbicos que el Plan Hidrológico contempla para ellos del embalse del Negratín».

Esta medida supondría que más de 3.500 familias de la zona pudieran acceder al riego de sus parcelas de forma digna. «El compromiso del Gobierno de España se ha materializado en importantes inversiones para desarrollar la red de regadíos en alta de toda la comarca y ahora se esperaba un esfuerzo similar del gobierno andaluz del PP para acometer la red en baja de regadíos», concluye Gerardo Sánchez.