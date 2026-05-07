Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

El PSOE destaca que el «plan de rescate» de la sanidad de Montero contempla el CARE de Huéscar

Olga Manzano asegura que la «prioridad» para el PSOE es que la sanidad pública sea «cercana, accesible y de calidad»

Regala esta noticia
Olga Manzano y Pedro Fernández hoy en Huéscar
Olga Manzano y Pedro Fernández hoy en Huéscar. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha destacado que el «plan de rescate» de la sanidad que plantea ... Mª Jesús Montero, dotado con 3.000 millones más al año, contempla la creación del Centro de Alto Rendimiento de Huéscar, la construcción del hospital de Órgiva y otros centros de salud que «Moreno Bonilla ha dejado pendientes por toda la provincia».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

El PSOE destaca que el «plan de rescate» de la sanidad de Montero contempla el CARE de Huéscar

[]

El PSOE destaca que el «plan de rescate» de la sanidad de Montero contempla el CARE de Huéscar