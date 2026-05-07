El PSOE destaca que el «plan de rescate» de la sanidad de Montero contempla el CARE de Huéscar

La cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha destacado que el «plan de rescate» de la sanidad que plantea ... Mª Jesús Montero, dotado con 3.000 millones más al año, contempla la creación del Centro de Alto Rendimiento de Huéscar, la construcción del hospital de Órgiva y otros centros de salud que «Moreno Bonilla ha dejado pendientes por toda la provincia».

En Huéscar, junto al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, y a otros representantes socialistas, entre ellos la secretaria general del PSOE de Huéscar, Ana Belén Palomares; Manzano ha hecho hincapié en la «firme apuesta del proyecto socialista por una sanidad pública cercana, accesible y de calidad».

En ese contexto, ha indicado que el CARE de Huéscar se enmarca en el compromiso de «elaborar toda una red de CAREs para la elaboración de pruebas diagnósticas que eliminen o reduzcan la lista de espera en Atención Primaria».

«Una promesa de Moreno Bonilla en su programa electoral del año 2018 y que, sin embargo, ocho años después no ha mencionado ni tampoco ha llegado a presupuestar. Forma parte de su larga lista de incumplimientos en la provincia y, especialmente, en la comarca de Huéscar», ha expuesto.

Según Manzano, «en el modelo sanitario de Moreno Bonilla no caben los CAREs ni los hospitales comarcales. De hecho, los centros hospitalarios de Baza, Motril, Guadix y Loja están siendo desmantelados por la falta de especialidades, que está haciendo que se incrementen las listas de espera y la ciudadanía tenga que verse obligada a contratar seguros privados».

«La sanidad no es un privilegio y mucho menos un negocio, que es lo que ha proyectado el PP en toda esta etapa de gobierno. La sanidad es un derecho que Mª Jesús Montero va a garantizar», ha apuntado para subrayar el compromiso del PSOE con el impulso a los nuevos centros de salud de Armilla, Alhendín, Albolote, Parque Nueva Granada, Guadix, Vélez de Benaudalla y Ugíjar, además de la adaptación del centro de salud de Iznalloz y reformas en aquellos equipamientos con más de 10 años de antigüedad.

Asimismo, Manzano también ha afirmado que el proyecto de Montero va a garantizar la mejora del programa de control del embarazo para que «nunca más ninguna mujer de la comarca de Huéscar se vea desatendida durante su embarazo, su parto o el posparto».

En ese sentido, ha mencionado la intención de «recuperar a las y los 18.000 profesionales que se han ido a otras comunidades autónomas o a la privada durante el periodo de Moreno Bonilla como presidente».

La socialista ha incidido en que el objetivo «prioritario» del PSOE es que «la sanidad pública atienda realmente las necesidades de la gente y llegue a todos los territorios. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda, en función de donde vivan».

Propuestas para Huéscar y su comarca

Al igual que ha reivindicado para esta zona unos servicios públicos «de calidad», la cabeza de lista socialista ha defendido que tenga unas infraestructuras «dignas» y más conexiones de transporte público de viajeros. Así, ha mencionado la necesidad de que Huéscar cuente con el centro intermodal de transporte que Moreno Bonilla no ha llegado a realizar, así como el proyecto de abastecimiento de agua potable desde el embalse de San Clemente a todos los municipios de la comarca.

«No nos conformamos y vamos a trabajar para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía», como la vivienda. Así, ha recordado el compromiso del PSOE de que la Junta adelante el 20% de la entrada de la hipoteca a interés cero para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente a jóvenes y personas mayores o medidas como la rehabilitación de viviendas vacías en el medio rural para alquiler asequible y compra accesible, priorizando a jóvenes, familias vulnerables y personas mayores.

En materia de patrimonio, el PSOE señala la riqueza de los yacimientos arqueológicos de Galera y garantiza todo el respaldo para su mantenimiento y difusión a toda la ciudadanía, después de que Moreno Bonilla haya «roto» el convenio de colaboración que existía con el municipio.

Para hacer posible todo ello, Manzano ha pedido el voto para que el próximo 17M la provincia de Granada en su conjunto y la comarca de Huéscar en particular «dejen atrás el abandono de Moreno Bonilla y avancen hacia una nueva etapa con Mª Jesús Montero como presidenta de la Junta».