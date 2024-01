El PSOE denuncia las promesas incumplidas de la Junta en las comarcas de Baza y Huéscar

La parlamentaria andaluza Olga Manzano afirmado que los cinco años de Moreno Bonilla y del PP al frente de la Junta de Andalucía dejan «un reguero de promesas incumplidas en las comarcas de Baza y de Huéscar» en ámbitos como la sanidad, educación, infraestructuras o patrimonio.

Junto al secretario general del PSOE de Baza y portavoz socialista en el Ayuntamiento bastetano, Manuel Gavilán, los alcaldes de Benamaurel y Cuevas del Campo, Juan Francisco Torregrosa y Carmen Rocío Martínez, y la portavoz socialista en el Consistorio de Cortes de Baza, Ana Mª Ruiz; Manzano ha denunciado que «la práctica totalidad de las propuestas electorales planteadas por el PP desde 2018, con nombres y apellidos, para los municipios de las comarcas de Baza y Huéscar han quedado en la nada».

«Es palpable que Moreno Bonilla no siente preocupación por estas comarcas, ha tenido todo un lustro, pero sin embargo las inquietudes y necesidades de los catorce pueblos no han estado ni están presentes en su hoja de ruta, ni siquiera ha destinado un solo euro. No le generan ningún interés ni ocupación a pesar de aparecer una a una en su programa electoral».

A juicio de la socialista, esto demuestra que el programa del PP es un «gran fraude. Una mentira con la que han engañado a la ciudadanía al no cumplir con la palabra dada».

Manzano culpa también de esta situación a los representantes locales del PP en el territorio, al parlamentario andaluz de la zona y a los responsables de la Junta en la provincia por «no ser capaces de reivindicar aquello con lo que su partido se comprometió».

Hay ejemplos como el prometido por el PP, Hospital Comarcal de Huéscar, del que «no hay ni rastro», y lo que es peor en el Centro de Salud oscense existen muchas carencias» al igual que de la nueva Escuela Oficial de Idiomas de Baza, pese a contar con disponibilidad de espacio municipal. «Tampoco conocemos ningún nuevo centro escolar ni reforma en estos cinco años, pese a que hay casos como el del CEIP Amancia Burgos de Benamaurel, con dos aulas prefabricadas y desperfectos y grietas en las instalaciones», apostilla.

Otras grandes e históricas demandas que el PP reclamaba como las carreteras, no se ha actuado, con casos flagrantes como la autovía del Almanzora o la carretera entre Baza y Benamaurel, y, en elementos patrimoniales como el Palacio de los Enríquez o el convento e iglesia de San Jerónimo en Baza, la falta de colaboración con los yacimientos arqueológicos de Galera o infraestructuras hidráulicas», subrayado para aludir a otros incumplimientos como la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la eliminación de las listas de espera en dependencia, que están en 556 días; y en sanidad, cuando en el Hospital de Baza hay más de 7.300 personas en lista de espera para consultas externas, siendo el tiempo medio de espera de 103 días, cuando el PP prometía rebajarla a 15 días.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Baza y portavoz socialista en el Ayuntamiento bastetano, Manuel Gavilán, reprocha a la Junta y al PP que «cuando nos ponemos a echar la vista atrás y recordamos todas esas promesas y lo que se supone que se necesitaba en nuestra comarca, han pasado 5 años y vemos que una vez más la evidencia de tantas promesas incumplidas».

Gavilán señala que «Gracias a la campaña de marketing promovida por la derecha parece que todo rueda bien, pero enseguida que rascas un poco, uno se da cuenta de esta triste realidad», y critica que «una y otra vez se ninguneen en los presupuestos andaluces cuestiones que Baza necesita como la estación de autobuses u otros asuntos como la autovía del Almanzora, entre otros temas relacionados con servicios públicos o mera normativa como es el decreto de regadíos».

El alcalde de Benamaurel y diputado provincial, Juan Francisco Torregrosa, recuerda que en este 2024 el Gobierno andaluz del PP «está iniciando su sexto presupuesto, es decir ha tenido seis oportunidades para cumplir los compromisos que durante muchos años echaba en cara a los anteriores gobiernos socialistas».

«Parecía que en cuanto llegara el PP a la Junta se iban a ejecutar de manera inmediata para impulsar nuestras comarcas. Seis oportunidades después estamos viendo como eso era un pufo para Benamaurel y el resto de municipios de la zona. Año tras año, la derecha ha ido incumpliendo todos y cada uno de los compromisos que ha adquirido en esos contratos con la ciudadanía que son los programas electorales», a la vez que critica, entre otros temas, la «nefasta» gestión política del Gobierno de Moreno Bonilla en relación a la viruela ovina, cuyo epicentro fue el municipio benamaurelense, donde los técnicos estuvieron impecables.