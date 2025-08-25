Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Espacio donde el PSOE denucia que se están ejecutando obras irregulares en Baza Ideal

El PSOE denuncia unas presuntas obras irregulares del Ayuntamiento en Baza

Se trata de un gran desmonte y explanada de los que la edil de Urbanismo asegura no saber nada

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:58

Nueva polémica entre el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Baza, más el concejal no adscrito y el grupo mayoritario de la oposición el PSOE, que denuncia la realización de una obra por parte del ayuntamiento, sin que al menos de momento exista documentación técnica que avale y de legalidad al proyecto realizado.

Las obras consisten en el desmonte con un aterrazado para dejar una zona expedita para poder utilizarla por el Ayuntamiento como explanada para ampliar la capacidad del actual recinto ferial que se ubica en la antigua estación de ferrocarril de Baza.

El PSOE denuncia el silencio del equipo de gobierno del Partido Popular sobre las obras de movimiento de tierras realizadas. Los socialistas realizaron una petición formal el pasado 5 de agosto mediante escrito presentado en el registro de entrada en el que se pide toda la información relacionada con esta actuación, pero no han recibido ninguna contestación. «Esta falta de respuesta es una muestra clara de opacidad y de desprecio hacia la obligación de informar tanto a la oposición como a los vecinos de Baza».

Una edil socialista confirma que, en la correspondiente comisión informativa, se le preguntó por este asunto a la concejala de Urbanismo, quien dijo desconocer el proyecto, pues lo había realizado otro concejal y no su departamento.

El PSOE dice que le preocupa «que se hayan hecho trabajos de envergadura sin que exista un acuerdo que los autorice, sin informes técnicos que los respalden y sin una partida presupuestaria aprobada. En otras palabras: se ha actuado sin los papeles en regla». Hasta el momento el equipo de gobierno del PP no se ha pronunciado sobre este asunto.

