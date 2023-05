El PSOE de Cúllar cierra la campaña con la esperanza puesta en Ana Belén Martínez

El PSOE de Cúllar celebro en la tarde noche del viernes su acto fin de campaña en la Plaza de la Constitución tal y como estaba previsto y designado por la Junta Electoral de Zona. La candidata a la alcaldía Ana Belén Martinez López pidió una mayoría absoluta para poner fin a 8 años de atraso, primero por el gobierno PP-IU y después con el de IU en solitario «que nos ha llevado a la situación actual de total dejadez en todos los ámbitos»

En el acto intervinieron además de la cabeza de lista, Sabrina Navarro, Gloria Cañadas y Jesús Martinez de una candidatura, donde los tres primeros puestos los ocupan mujeres, no es una lista cremallera, pero hay 8 mujeres y 7 hombres entre ellos en el puesto 14 el que fuera alcalde, José Miguel Martínez Rodriguez.

Ana Belén Martínez, destaco que ha sido una campaña muy trabajada, casa por casa, explicativa y que ha venido a reforzar el trabajo realizado en los últimos cuatro años, como único partido de la oposición.

«Cúllar no está para esperar más, no está para que sigan los mismos con las mismas políticas que nos han llevado a esta situación. Ni para los mismos, porque son los mismos, que hace 24 años iban a cambiar el pueblo (no estaban de acuerdo ni con el polígono industrial) y que ni siquiera han estado aquí en estos últimos años, ni viviendo ni haciendo oposición. Ni estaban ni se les esperaba». Señaló, la candidata del PSOE a la alcaldía de Cúllar.

Ana Belén Martinez, señala que el PSOE está preparado para apostar por un futuro mejor, «que prime entre sus políticas la lucha contra la despoblación a través de unas actuaciones que hemos ido desgranando a lo largo de este último mes»