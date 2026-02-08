Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concejales del PSOE de Baza en la exposión del bastetano José de Mora IDEAL

El PSOE critica la indiferencia del Ayuntamiento ante la exposición de José de Mora

Considera que al menos se deberían de promover visitas organizadas desde su localidad natal

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 8 de febrero 2026, 13:23

La exposición dedicada al escultor bastetano José de Mora, actualmente instalada en la Catedral de Granada, se ha convertido en una de las citas culturales ... más relevantes del año en la provincia. Sin embargo, mientras la muestra proyecta internacionalmente la figura de uno de los grandes maestros del Barroco español, el Ayuntamiento de Baza permanece al margen, sin iniciativas ni respaldo institucional que acerquen este acontecimiento a la ciudadanía de su localidad natal.

