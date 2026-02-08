El PSOE critica la indiferencia del Ayuntamiento ante la exposición de José de Mora

La exposición dedicada al escultor bastetano José de Mora, actualmente instalada en la Catedral de Granada, se ha convertido en una de las citas culturales ... más relevantes del año en la provincia. Sin embargo, mientras la muestra proyecta internacionalmente la figura de uno de los grandes maestros del Barroco español, el Ayuntamiento de Baza permanece al margen, sin iniciativas ni respaldo institucional que acerquen este acontecimiento a la ciudadanía de su localidad natal.

Así lo ha denunciado el grupo municipal socialista tras visitar la exposición, una muestra de primer nivel que no solo reivindica la obra de José de Mora, sino que también supone una oportunidad excepcional para reforzar el vínculo cultural y patrimonial entre Baza y uno de sus artistas más universales. Una oportunidad que, a juicio del PSOE, está siendo claramente desaprovechada.

Los socialistas recuerdan que esta falta de implicación no es un hecho aislado. Ya en 2024, cuando se cumplieron 300 años del fallecimiento del escultor, el Ayuntamiento pasó «de puntillas» por una efeméride de enorme relevancia histórica y cultural. Ahora, denuncian, se repite el mismo patrón de desinterés: ninguna campaña de promoción, ausencia total de información pública sobre la exposición y ninguna medida para facilitar el acceso de los bastetanos a Granada.

Especialmente llamativa resulta la inexistencia de iniciativas como visitas organizadas o transporte colectivo, fórmulas habituales en otros municipios para fomentar la participación cultural y que habrían permitido el acceso a personas mayores, jóvenes o colectivos vinculados al ámbito artístico y educativo.

Desde el PSOE califican de «incomprensible» la actitud del Consistorio en un contexto en el que otras administraciones apuestan activamente por acercar la cultura a la ciudadanía. «Defender el patrimonio no es solo mencionarlo en discursos, sino promoverlo y garantizar que la población pueda disfrutarlo», subrayan.

El grupo socialista exige al Ayuntamiento de Baza que rectifique su postura, asuma su responsabilidad cultural y deje de dar la espalda a una figura que forma parte esencial de la identidad histórica de la ciudad. Mientras tanto, la ausencia institucional sigue siendo el rasgo más visible en un acontecimiento que debería haber sido motivo de orgullo colectivo.