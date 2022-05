El PSOE se compromete terminar la Autovía del Marmol hasta Baza y critica que Moreno «no haya hecho nada»

Los candidatos número 1 del PSOE de Granada y de Almería al Parlamento andaluz, Noel López y Juan Antonio Lorenzo, respectivamente, aseguran que la autovía del Almanzora (A-334) es una prioridad para Juan Espadas, por lo que reafirman el compromiso del PSOE con esta infraestructura frente a «la palabrería y el humo» del Gobierno de Moreno Bonilla, que «no ha hecho nada» para que la Autovía del Almanzora llega hasta Baza y se conecte a la A-92, pese a ser una de sus «grandes promesas electorales».

En Baza, junto al alcalde de Baza, Manuel Gavilán, y alcaldes y cargos públicos de la comarca almeriense del Almanzora, lamentan que tres años y medio después «el PP haya incumplido claramente su compromiso y sus promesas para reconvertir la A-334 en autovía desde Fines a Baza y ni si quiera ha mejorado la actual carretera, la más bacheada de Andalucia en tramó entre Baza e El Hijate.

«En la provincia de Granada no hay absolutamente nada. No ha existido esa corresponsabilidad para llevar a cabo uno de los proyectos más importantes para las comarcas de Baza y el Almanzora con la idea de desarrollar esta infraestructura para conectar mejor a la ciudadanía», subraya Noel López.

El socialista incide en que la derecha «ha jugado con la ilusión y las expectativas de ambas provincias» para remarcar que la comarca de Baza y la de Huéscar en el norte de la provincia de Granada necesitan la autovía del Almanzora, que está llamada a convertirse en un eje de desarrollo económico y de crecimiento para el territorio».

Tras lamentar que la comarca de Baza haya sido «ninguneada» por las políticas de Moreno Bonilla, López ha dicho que para el PSOE la autovía del Almanzora y su prolongación hasta Baza supone «un reto y un compromiso con los municipios y la ciudadanía de ambas comarcas para los próximos cuatro años».

«Somos conscientes de la necesidad que existe y para el PSOE es un compromiso a sacar adelante cuando volvamos a retomar el rumbo de Andalucía a través de un gobierno socialista liderado por Juan Espadas, que conoce muy bien las reivindicaciones del territorio», apunto.

López dice «no entender cómo la Junta ha sido capaz de cerrar un año con superávit cuando hay infraestructuras tan demandadas como ésta. Moreno Bonilla le ha robado la ilusión y el tiempo a estas dos comarcas».

En ese contexto, López lamenta la sobreactuación del PP al vender como logro el arreglo del puente de la A-4200 por los daños que causó un temporal de lluvia en 2019. «El PP debe distinguir lo que es una inversión de un arreglo por unas circunstancias concretas como las que ocurrieron consecuencia de una DANA. Lo que sí es verdad es que la consejera y candidata del PP por Granada, Marifrán Carazo ha sido incapaz de llevar a cabo el arreglo integral de la carretera, una demanda de los municipios de las comarcas de Baza y Húescar a la vez que recuerda lo que se tardó en abrir un paso para los vehículos y evitar el arrodeo por Cúllar.

«El 19 de junio las y los andaluces tendremos que decidir entre seguir estancados en el retroceso del PP o avanzar de la mano de Juan Espadas y del PSOE», apostilla.

60 kilómetros

Por su parte, el secretario general del PSOE de Almería y cabeza de la lista socialista por la provincia almeriense, Juan Antonio Lorenzo, recuerda que la Autovía del Almanzora constituye «una infraestructura básica, importante y altamente necesaria», por ser la salida natural a la costa de la provincia de Jaén y todo el norte de la provincia de Granada y, permitir, además, «el alivio de la infraestructura industrial» de la comarca almeriense de mármol.

Además, destaca que la autovía conecta el Valle del Almanzora en su sentido Este-Norte con la capital de España, con el núcleo comercial de Baza y su entorno y facilita el desplazamiento hasta el hospital de Baza desde muchos pueblos del Alto Almanzora que están adscritos a este centro hospitalario, por resultar el más cercano. «Se trata de una autovía de unos 60 kilómetros de longitud y un presupuesto de 260 millones de euros, y la consejera, no puede decir que no hay documentación porque si la hay, y si no la encuentra tiempo ha tenido para encargarla, hacer proyectos y estudios informativos y medioambientales»

El alcalde de Baza, Manuel Gavilán, en representación de todos los responsables municipales de ambas comarcas, expone la importancia de vertebrar el territorio y ofrecer oportunidades a la población mediante la autovía del Almanzora. «Cuando vemos los años que han pasado del actual Gobierno de la Junta aquello que tanto se dijo se va quedando en poco y lo poco que se hace se vende como si fuera mucho no nos queda otra que reivindicar aquello que puede ser la esencia de la propia supervivencia de la zona», dice.