El PSOE de Castilléjar muestra su «preocupación» por el proyecto de la megaplanta de biometano

El PSOE de Castilléjar, a través de su secretaria general Estefanía Martínez, ha mostrado su preocupación ante el registro en el Ayuntamiento castillejarano de un ... gran proyecto de planta de biometano en el municipio.

La noticia de la entrada de este proyecto en el Ayuntamiento ha generado mucha inquietud en la ciudadanía de Castilléjar, ya que se trata de un proyecto de grandes dimensiones, con más 80.000 metros cuadrados construidos en suelo rústico, que será la puerta de entrada de todos los residuos animales, vegetales y de todo tipo en muchos kilómetros a la redonda.

El PSOE de Castilléjar se muestra totalmente en contra del proyecto, que va en línea contraria a cualquier tipo de iniciativa de desarrollo sostenible del territorio. Desde el PSOE se apuesta por el desarrollo económico e industrial del municipio, pero no a cualquier precio y a costa de hipotecar social y medioambientalmente el futuro del pueblo. Indican

«Inquieta ver la indeterminación del alcalde actual, Emilio Martínez, que inicialmente vendía la planta como la más avanzada y moderna de España y que ahora está reculando al ver que la ciudadanía de Castilléjar se ha mostrado mayoritariamente en contra del proyecto», ha dicho.

«No podemos confiar en un alcalde que un día dice una cosa y al día siguiente hace la contraria», manifiesta Martínez.

A juicio de la socialista, Castilléjar «lleva dos años a la deriva y esto es otro ejemplo más. Desconocemos cuál será el siguiente susto que nos llevaremos, porque así está siendo la gestión; errática y peligrosa para los intereses de nuestros vecinos».

«Tenemos dudas razonables de una empresa que se constituye en febrero, que compra una finca valorada en dos millones de euros y que presenta un macroproyecto y el alcalde nos diga que no tenía conocimiento el Ayuntamiento», ha expuesto.

Tras apuntar que se ha constituido una plataforma ciudadana y el alcalde en una reunión con los vecinos de Castilléjar se ha comprometido públicamente a trabajar para que no se construya esta planta; Martínez ha señalado que el PSOE prestará todo su apoyo, pero estará atento a cualquier cambio de postura».

«No queremos que se construya una megaplanta de biometano que acumule toda la porquería de la zona, llenando Castilléjar de cientos de camiones de estiércol y purines a la ida, y de cientos de camiones-cisterna de gas a la vuelta», ha concluido.