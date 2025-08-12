Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Balsa de purines de las muchas macrogranjas de cerdos que hay en el municipio JOSÉ UTRERA

El PSOE de Castilléjar muestra su «preocupación» por el proyecto de la megaplanta de biometano

La empresa promotora ha invertido dos millones de euros en comprar unos terrenos en el municipio

JOSÉ UTRERA

CASTILLEJAR

Martes, 12 de agosto 2025, 19:58

El PSOE de Castilléjar, a través de su secretaria general Estefanía Martínez, ha mostrado su preocupación ante el registro en el Ayuntamiento castillejarano de un ... gran proyecto de planta de biometano en el municipio.

