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Miguel Román, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Caniles JOSÉ UTRERA

El PSOE de Caniles denuncia la «incapacidad» de la alcaldesa para alcanzar acuerdos

Se descarta la presentación de una moción de censura por parte del PP y PSOE y por tanto en un mes los presupuestos quedaran aprobados

JOSÉ UTRERA

CANILES

Sábado, 18 de abril 2026, 10:14

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Tras perder la moción de confianza, la alcaldesa de Caniles continuará en su puesto, porque los grupos de la oposición no creen conveniente presentar una ... moción de censura. Aunque disponen de un mes para estudiar la situación. Lo más posible será que a mediados del mes de mayo, lo presupuestos quedaran aprobados y María Pilar Vázquez continuara de alcaldesa. Pero no va a conseguir sacar adelante los grandes proyectos como son la construcción del nuevo centro médico y la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Si no atiende las peticiones del PP y PSOE ambas cuestiones serán rechazadas cuando sean llevadas a la consideración del pleno.

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