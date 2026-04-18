El PSOE de Caniles denuncia la «incapacidad» de la alcaldesa para alcanzar acuerdos

Tras perder la moción de confianza, la alcaldesa de Caniles continuará en su puesto, porque los grupos de la oposición no creen conveniente presentar una ... moción de censura. Aunque disponen de un mes para estudiar la situación. Lo más posible será que a mediados del mes de mayo, lo presupuestos quedaran aprobados y María Pilar Vázquez continuara de alcaldesa. Pero no va a conseguir sacar adelante los grandes proyectos como son la construcción del nuevo centro médico y la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Si no atiende las peticiones del PP y PSOE ambas cuestiones serán rechazadas cuando sean llevadas a la consideración del pleno.

Tanto PP como PSOE que suman 6 votos por 5 Compromiso por Andalucía, están de acuerdo en la necesidad de construir un nuevo centro medicó, pero se oponen con rotundidad a que construirlo en el lugar elegido por la alcaldesa de Caniles y exigen otro lugar accesible y acorde con la realidad de la movilidad actual.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Caniles ha denunciado la «incapacidad» Pilar Vázquez, para alcanzar acuerdos y su voluntad constante de «confrontar con fines electoralistas».

El portavoz del PSOE en el Consistorio canilero, Miguel Román, lamenta que «lo único que persigue Vázquez es notoriedad con vistas a las elecciones municipales del año que viene, porque la ciudadanía y los asuntos de interés de Caniles le importan bien poco».

«Es dada a la confrontación para tratar de vender que hay un bloqueo y que no se puede llegar a acuerdos», censura Román para añadir que en los últimos plenos que se han celebrado la alcaldesa ha mantenido una actitud «muy bronca». Y recuerda que, a lo largo del actual mandato, los grupos de la oposición han aprobado muchos asuntos, incluidos las modificaciones de crédito. «No hay bloqueo».

Tras lamentar la «inacción» del gobierno local, que incluso convoca plenos para llevar una y otra vez los mismos puntos; el socialista explica que la regidora con la cuestión de confianza, vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, «lo único que buscaba era un minuto de gloria».

En el caso concreto de las cuentas, Román ha apuntado que «ni siquiera han sido consensuadas con el resto de grupos políticos con representación en el pleno, sin escuchar tampoco sus propuestas. La alcaldesa y su equipo de gobierno impone las partidas y dice que esto es lo que hay, pese a contar con mayoría simple».

«Las faltas de respeto de Vázquez en los plenos y las expulsiones de los mismos sin motivo no son de recibo. Como tampoco su forma autoritaria de intentar hacer política, el no hacer nada e intentar llamar la atención de la forma que sea», expone.

En ese contexto, el socialista remarca que desde ahora la alcaldesa «no cuenta con la confianza del pleno por lo que debería replantearse su manera de gobernar y el trato que dispensa al resto de miembros de la Corporación Municipal, algo que le volvemos a exigir, y a partir de ahora más aún».

«Vázquez mantiene proyectos de interés estancados porque no quiere dialogar. Caso del presupuesto, del consultorio médico o de la remunicipalización de la ayuda a domicilio», enumera para incidir en que con la cuestión de confianza lo que ha tratado es de «imponer el presupuesto, una vez más».

Román indicado que las cuentas se aprobarán, pero recuerda a la regidora que «volverá a depender del pleno para sacar adelante otros asuntos de interés que necesita Caniles, así como todos los proyectos e inversiones plasmadas en ese presupuesto».