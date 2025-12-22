El PSOE de Caniles denuncia la actitud «tirana» de la alcaldesa tras expulsar del pleno al portavoz socialista

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Caniles, Miguel Román, ha denunciado la actitud «tirana» de la alcaldesa de la localidad, Pilar ... Vázquez (Compromiso por Andalucía), tras expulsarlo del último pleno municipal «sin motivo» con el objetivo de que saliera adelante su propuesta de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio.

«Tomó esta decisión para ganar de forma ilegítima lo que no fue capaz de ganar en las elecciones», ha subrayado Román que ha censurado que la regidora también se «extralimitara» en sus funciones al interrumpir las intervenciones del propio edil del PSOE.

Tras calificar de «barbaridad» que adoptara la salida de Román por pronunciar palabras como «vergüenza, interrupción y jugarreta», el socialista ha criticado además la «incapacidad» de la alcaldesa para alcanzar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas representadas en el Consistorio y ha lamentado que desde el inicio de la sesión Vázquez mostrara «bastante hostilidad», tanto a nivel político como personal, con ataques contra Román.

El orden del día del citado pleno, contemplaba asuntos como los presupuestos locales, la realización o no del nuevo consultorio médico y la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, punto en el que la regidora ordenó la expulsión del portavoz socialista.

«Desde el PSOE nos oponemos a ese proyecto, tal y como lo ha planteado Vázquez, ya que consideramos que debe llevarse a cabo una remunicipalización mixta de dicho servicio en lugar de al cien por cien como ella propone», ha explicado.

Román ha anunciado que desde el PSOE dan una semana de plazo a la regidora para que declare nulos los acuerdos del pleno y éste se vuelva a repetir desde el momento de la expulsión. Asimismo, los socialistas estudian adoptar medidas por vía administrativa o judicial que reviertan lo acordado en la sesión plenaria.

«No vamos a consentir ni una falta de respeto más por parte de la alcaldesa en su trato a los grupos de la oposición y en concreto hacia el grupo socialista», ha apostillado para incidir en que las formas de Vázquez en este mandato son «lamentables y dejan mucho que desear de lo que se espera de una responsable pública en su relación con quienes representamos a nuestro pueblo y a sus vecinos».

A juicio de Román, la alcaldesa de Caniles «debe dejar a un lado su despotismo y no recurrir a expulsiones para salirse con la suya, y fajarse más en el diálogo y el acuerdo con el resto de grupo políticos».

El video de la expulsión se ha convertido en viral en todo Caniles y gran parte de la comarca de Baza.