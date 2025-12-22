Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Miguel Román, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Caniles JOSÉ UTRERA

El PSOE de Caniles denuncia la actitud «tirana» de la alcaldesa tras expulsar del pleno al portavoz socialista

El grupo socialista da una semana de plazo a la regidora Pilar Vázquez para que declare nulos los acuerdos de la sesión y esta se vuelva a repetir desde el momento de la expulsión del edil Miguel Román

JOSÉ UTRERA

CANILES

Lunes, 22 de diciembre 2025, 18:55

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Caniles, Miguel Román, ha denunciado la actitud «tirana» de la alcaldesa de la localidad, Pilar ... Vázquez (Compromiso por Andalucía), tras expulsarlo del último pleno municipal «sin motivo» con el objetivo de que saliera adelante su propuesta de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio.

