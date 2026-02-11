Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balsa del trasvase ubicada a los pies del cerro Jabalcón JOSÉ UTRERA

El PSOE de Baza muestra su preocupación por la reactivación del trasvase del Almanzora

Los socialistas anuncian una reunión en Madrid entre las comunidades de regantes de la comarca y representantes del MITECO

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 11 de febrero 2026, 23:02

Comenta

El PSOE también critica la inusual rapidez de la Junta de Andalucía para reclamar la activación del trasvase del Negratín- Almanzora y señalan que «siendo ... conscientes de que el trasvase Negratín-Almanzora es una infraestructura legal, manifestamos nuestra preocupación por la forma en que se está planteando su reactivación. La Junta de Andalucía no ha dudado en solicitarla directamente, con una celeridad inusual, conocedora de las carencias estructurales que arrastra la comarca de Baza, territorio que genera el recurso y que continúa sin las garantías hídricas necesarias para su desarrollo agrícola y económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El importante cambio en la tarjeta sanitaria de Andalucía que llega a finales de marzo
  2. 2 Evacuado al hospital el conductor de un camión tras salirse de la autovía en la A-44 en Lecrín
  3. 3 El derrumbe de una calle de Cenes desplaza dos coches y una caseta de obra
  4. 4 El día que regresa el sol para quedarse a Andalucía tras el tren de borrascas
  5. 5

    Un granadino denuncia que lleva dos meses esperando a que le operen de un tumor que «no para de crecer»
  6. 6 La familia de Quéntar que ha perdido su casa, sus gallinas y su maquinaria
  7. 7 El icónico edificio de la plaza de Santo Domingo a la venta por 820.000 euros
  8. 8 El granadino que debía operarse de un tumor este viernes recupera su cita: «Veo la luz al final del túnel»
  9. 9 Se desprende parte de la fachada del convento de Santa Inés en el Albaicín
  10. 10

    Renfe deja fuera a Granada en la conexión con AVE y bus mientras dure la obra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE de Baza muestra su preocupación por la reactivación del trasvase del Almanzora

El PSOE de Baza muestra su preocupación por la reactivación del trasvase del Almanzora