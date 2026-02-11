El PSOE de Baza muestra su preocupación por la reactivación del trasvase del Almanzora

El PSOE también critica la inusual rapidez de la Junta de Andalucía para reclamar la activación del trasvase del Negratín- Almanzora y señalan que «siendo ... conscientes de que el trasvase Negratín-Almanzora es una infraestructura legal, manifestamos nuestra preocupación por la forma en que se está planteando su reactivación. La Junta de Andalucía no ha dudado en solicitarla directamente, con una celeridad inusual, conocedora de las carencias estructurales que arrastra la comarca de Baza, territorio que genera el recurso y que continúa sin las garantías hídricas necesarias para su desarrollo agrícola y económico.

Para el PSOE se ha centrado el debate político y mediático únicamente en la activación del trasvase «cuando nuestros agricultores siguen pendientes de cuestiones esenciales como la obtención definitiva de concesiones de agua, la ejecución de infraestructuras hidráulicas y la financiación completa de los sistemas de riego, tanto en alta como en baja, algo a lo que no puede quedar ajena la Junta de Andalucía. Sin estos elementos, no puede hablarse de equilibrio territorial ni de una política del agua justa».

Desde el PSOE de Baza «queremos reconocer que ya se han conseguido avances importantes, especialmente en lo relativo a las concesiones de los riegos tradicionales. Estas concesiones demuestran que la regularización es posible cuando existe voluntad y rigor técnico, y aportan seguridad jurídica a comunidades de regantes que llevan décadas utilizando el agua de forma histórica y sostenible». Para el PSOE resulta incomprensible que, mientras estas concesiones avanzan, la Junta de Andalucía haya dejado fuera a los riegos tradicionales del Plan Regadía, negando así apoyo económico a un modelo agrícola consolidado y esencial para la comarca.

Tras más de 25 años desde la aprobación de la ley del trasvase, el programa de actuaciones compensatorias para el territorio cedente sigue sin ejecutarse en su totalidad. De hecho, la única gran infraestructura hidráulica impulsada por el Partido Popular en la comarca de Baza fue y sigue siendo el propio trasvase, mientras que las compensaciones comprometidas para equilibrar su impacto continúan sin materializarse.

El PSOE de Baza se posiciona de manera clara y firme del lado de las demandas de las comunidades de regantes. Nuestro compromiso es trasladar sus reivindicaciones a todas las instancias a las que tengamos acceso, defendiendo una política del agua que garantice seguridad jurídica, sostenibilidad y desarrollo para quienes viven y trabajan en nuestra tierra.

En los próximos días se dará un nuevo paso importante con la reunión prevista en Madrid entre las comunidades de regantes de la comarca y representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)