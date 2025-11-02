El PSOE de Baza inicia la programación del 50 aniversario de su refundación

Con un lleno absoluto en la Casa de la Cultura, el PSOE de Baza inaugura su Ciclo de Charlas-Coloquio con la primera sesión titulada « ... Historia de la Refundación de la Agrupación Socialista de Baza», enmarcada en los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la refundación del partido en la ciudad (1975–2025).

El acto fue abierto por el secretario general de la Agrupación Local, Manolo Gavilán, quien dio la bienvenida a los numerosos asistentes y destacó la importancia de «mirar atrás con orgullo y con agradecimiento a quienes, en tiempos difíciles, supieron mantener viva la llama del socialismo en Baza y su comarca».

A continuación, intervinieron Manuel Martínez Collados, Marimí Acosta, Carmen Mª Valdivieso y Luís Torres Rubio, en una mesa coordinada por Diego Hurtado. Cada uno de ellos compartió sus vivencias personales y su papel en la reconstrucción del partido en los años setenta, cuando aún la dictadura suponía un riesgo para quienes defendían la libertad, la igualdad y la justicia social. Los ponentes recordaron las primeras reuniones clandestinas, los contactos con compañeros de otros municipios y los primeros pasos para constituir agrupaciones en las comarcas de Baza y Huéscar.

El público, que llenó el salón de actos de la Casa de la Cultura, siguió con emoción e interés los relatos y testimonios, reconociendo con un cálido aplauso el esfuerzo y la valentía de aquella generación de socialistas que sentaron las bases de la actual organización. La ejecutiva local valoró muy positivamente la respuesta ciudadana, que demuestra el interés de la sociedad bastetana por conocer y reivindicar su historia democrática.

El PSOE de Baza continúa así con su programa de actividades conmemorativas del 50 Aniversario, que se desarrollará durante los próximos meses. El siguiente encuentro del ciclo se celebrará el 5 de noviembre, también en la Casa de la Cultura, y estará dedicado al impulso democrático y la evolución de nuestras comarcas de Baza y Huéscar de mano de los que fueron sus protagonistas.