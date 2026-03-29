El PSOE de Baza exige al PP disculpas por los insultos a su portavoz

El PSOE en el Ayuntamiento de Baza ha exigido al PP «disculpas públicas» tras los insultos de un concejal del equipo de gobierno, que llamó « ... bajo y rastrero» al portavoz socialista, Manolo Gavilán, durante el pleno, y denuncia la manipulación de la videoacta municipal para eliminar el tramo final de la sesión en el que se produjeron los hechos.

Durante la sesión plenaria de este jueves, el concejal del PP José A. Valdivieso se dirigió de forma agresiva a los ediles socialistas y especialmente a Gavilán, a quien espetó, elevando el tono: «Eres bajo. Bajo y rastrero». Un comportamiento que los socialistas califican como «inadmisible de un representante público que tiene que dar ejemplo del respeto a las normas de convivencia democrática».

Para el PSOE este clima de tensión y de nerviosismo es fruto de la investigación del Tribunal de Cuentas que afecta al alcalde, Pedro Justo Ramos, y otros miembros del gobierno local por el presunto cobro indebido de dinero público. Según los socialistas, estos hechos se habrían producido mientras ejercían actividades privadas no declaradas compatibles con su labor como concejales desde 2023.

Manipulación del video

El pleno fue retransmitido en directo a través de YouTube. Sin embargo, según el PSOE, el Ayuntamiento recortó posteriormente la grabación oficial y eliminó el momento en el que se produjeron los insultos. Califican lo ocurrido como una «manipulación muy grave» y contraria a la transparencia que debe regir en la administración.

Esta redacción ha pedido una valoración de los hechos al equipo de gobierno, hasta el momento sin obtener respuesta.