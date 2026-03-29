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Momento en el que se producen los insultos del edil del PP IDEAL

El PSOE de Baza exige al PP disculpas por los insultos a su portavoz

El grupo socialista denuncia la «manipulación del vídeo del pleno» y atribuye la agresividad del edil popular a los cobros irregulares que investiga el Tribunal de Cuentas

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 29 de marzo 2026, 23:40

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El PSOE en el Ayuntamiento de Baza ha exigido al PP «disculpas públicas» tras los insultos de un concejal del equipo de gobierno, que llamó « ... bajo y rastrero» al portavoz socialista, Manolo Gavilán, durante el pleno, y denuncia la manipulación de la videoacta municipal para eliminar el tramo final de la sesión en el que se produjeron los hechos.

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