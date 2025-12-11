El PSOE de Baza critica el retraso del alumbrado navideño

El PSOE de Baza ha denunciado públicamente el «retraso inadmisible» en la instalación del alumbrado navideño en la ciudad, una situación que, según la formación, ... ha generado preocupación entre numerosos comerciantes por el perjuicio económico que estaría ocasionando en plena campaña de Navidad.

Los socialistas aseguran que este año, por primera vez en mucho tiempo, el Ayuntamiento no ha presentado ninguna campaña municipal potente de promoción del comercio local, iniciativa que —según recuerdan— se impulsaba cada Navidad desde el anterior equipo de gobierno para fortalecer las ventas en las semanas previas a las fiestas.

«Cada día sin luces han sido días de ventas perdidas, de clientes que no paseaban y de oportunidades que no vuelven», señalan desde el grupo municipal socialista, que acusa al equipo de gobierno de «falta de previsión» y de mantener una «imagen apagada y desangelada» en las calles de Baza, con solo algunos puntos del municipio iluminados.

El PSOE recuerda que el anterior gobierno local adquirió iluminación navideña con cargo a la partida del área de comercio, destinada a reforzar zonas del entorno de la Plaza Mayor. Sin embargo, sostiene que ese material «no se está aprovechando como debería». También cuestiona el anuncio realizado hace un año por el actual equipo de gobierno, que afirmó que invertiría en luces propias para evitar cada diciembre el alquiler externo y garantizar la instalación a tiempo. Lo que tampoco ha hecho.

Tras las críticas, el Ayuntamiento ha acelerado la instalación de más luces en las calles, algo que según fuentes socialistas, debería de haber previsto con más antelación, sobre todo teniendo tantos concejales liberados a tiempo completo y dedicación exclusiva. También ya se ha puesto en marcha una iniciativa de apoyo al comercio local mediante la emisión de 1.600 bonos de compra, que se venden al precio de 10 euros y permiten realizar un gasto de 20 euros en los establecimientos adheridos. De este modo, el consistorio subvenciona el 50% del importe.

Este tipo de acciones ya se aplicaron durante la pandemia de la COVID-19 como medida para incentivar la actividad comercial. El equipo de gobierno sí ha destacado que la campaña de bonos tiene como objetivo dinamizar el consumo en un momento de especial relevancia para el sector.

Para evitar el retraso acaecido este año con la iluminación de extraordinaria de navidad en otras ocasiones se ha licitado conjuntamente la iluminación de la Feria y Fiestas de septiembre con la de Navidad.