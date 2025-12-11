Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plaza Mayor de Baza IDEAL

El PSOE de Baza critica el retraso del alumbrado navideño

Ayuntamiento responde con una campaña de bonos al consumo y acelera la instalación de las luces en determinadas calles

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 11 de diciembre 2025, 22:09

El PSOE de Baza ha denunciado públicamente el «retraso inadmisible» en la instalación del alumbrado navideño en la ciudad, una situación que, según la formación, ... ha generado preocupación entre numerosos comerciantes por el perjuicio económico que estaría ocasionando en plena campaña de Navidad.

